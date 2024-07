Sta prendendo forma in maniera molto concreta il nuovo Calcio Napoli di Antonio Conte. Dopo Leonardo Spinazzola, che ha sostenuto in mattinata le visite mediche a Villa Stuart prima di imboccare l’autostrada A1 verso la città partenopea, alla clinica capitolina è giunto anche il secondo acquisto azzurro.

Rafa Marin è sbarcato a Roma: visite mediche a Villa Stuart e poi di corsa a Napoli

Si tratta del difensore Rafa Marin, proveniente dal Real Madrid. Classe 2002, il calciatore spagnolo è cresciuto nella cantera delle merengues, e la stagione scorsa ha indossato la maglia dell’Alaves. Come testimoniato in esclusiva da Sky Sport, il nuovo giocatore della SSC Napoli è sbarcato all’aeroporto verso ora di pranzo, per poi dirigersi immediatamente verso Villa Stuart.

Sostenute le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto, Rafa Marin diventerà ufficialmente un calciatore partenopeo, e si muoverà immediatamente verso Castel Volturno. Lì, già domani, incontrerà il nuovo tecnico Antonio Conte: dopo le presentazioni di rito, tutta la rosa sosterrà alcuni test fisici ed atletici, prima di mettersi in viaggio verso il ritiro di Dimaro-Folgarida, dove rimarrà fino al prossimo 21 luglio, per poi spostarsi a Castel di Sangro.