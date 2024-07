Napoli, via al ‘piano Chiesa’: Conte vuole convincere l’esterno a vestire d’azzurro

Il Calcio Napoli continua a correre in sede di mercato in entrata. Dopo aver ufficializzato Rafa Marin e Spinazzola, oltre a Buongiorno che domani sosterrà le visite mediche, gli azzurri vogliono continuare a dare una rosa competitiva a mister Antonio Conte. Il prossimo obiettivo è per l’attacco e risponde al nome di Federico Chiesa. Il prodigio, figlio di Enrico, è il grande obiettivo di Conte, che da anni lo rincorre e mai come stavolta la trattativa può concretizzarsi, vista anche la volontà della Juventus di privarsi del calciatore, sotto indicazione di Thiago Motta.

Conte chiama Chiesa a Napoli, il tecnico fa partire il piano per arrivare all’esterno

Il Napoli vuole correre e sfruttare le incertezze del calciatore sulla Roma, altra squadra che l’ha messo nel mirino, ma che non sembra essere tra le priorità dell’esterno. Il tutto però si scioglierà solamente nel momento in cui Chiesa vedrà per la prima volta Thiago Motta, il tecnico non vede al meglio l’esterno nel suo modo di fare calcio e complice anche un ingaggio oneroso, la Juventus non farà grande resistenza per venderlo. Il ciclo di Chiesa a Torino sembra oramai finito e si aspetta solamente il ritorno dalle vacanze del calciatore per ufficializzarlo.

Nel mentre Antonio Conte studia il piano per portare Chiesa a Napoli. Gli unici dubbi sono sulla posizione. In azzurro, l’esterno sarà dirottato a destra, fascia su cui ha giocato anche e soprattutto durante Euro 2024, ma che non predilige. Questo però è l’ultimo dei problemi per Conte che lo vuole a tutti i costi e nei prossimi giorni (come fatto con Buongiorno) proverà ad avvicinarsi al calciatore sentendolo telefonicamente e illustrandogli il piano che vedrà l’ex Fiorentina al centro del progetto azzurro.