UFFICIALE/ David Neres è un calciatore del Napoli. Perché l’annuncio è arrivato in ritardo

David Neres è ufficialmente un calciatore del Napoli. La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di David Neres dal Benfica: le cifre dell’affare si aggirano intorno ai 30 milioni di euro, bonus inclusi.

David Neres al Napoli: è ufficiale

L’acquisto di David Neres è stato reso ufficiale con qualche ora di ritardo dopo la conclusione delle visite mediche a Villa Stuart. Elemento che aveva fatto preoccupare i tifosi, visto quanto era già accaduto con Marco Brescianini che poi è stato acquistato con l’Atalanta, segnando anche una doppietta all’esordio in Serie A. Ma tutto è bene ciò che finisce bene: Neres è un giocatore di grande tecnica e velocità, un elemento che dovrebbe essere schierato sulla destra del fronte d’attacco. Il duo Kvaratskhelia – Neres potrebbe rivelarsi altamente spettacolare e letale per le difese avversarie, che finora si sono concentrate quasi esclusivamente sul georgiano. L’annuncio ufficiale era stato ritardato a causa di cavilli burocratici che avevano impedito alla società del patron De Laurentiis di presentare l’acquisto ai tifosi.

I numeri di David Neres

Le statistiche di David Neres sono formate da numeri importanti.

– Nel suo periodo nella Primeira Liga portoghese (dal 2022/23 al 2023/24), solo Pedro Gonçalves (23) e Rafa Silva (16) hanno fornito più assist di David Neres (15) – il neo giocatore del Napoli, però, ha giocato in questo periodo 3093 minuti, ben 1579 meno di Rafa Silva e 2471 meno di Pedro Gonçalves.

– Nelle scorse due stagioni di Primeira Liga portoghese (dal 2022/23 al 2023/24), solo Rafa Silva (102) ha completato più dribbling di David Neres (91) con la maglia del Benfica.

– Nel suo periodo in Primeira Liga (dal 2022/23 al 2023/24), David Neres (11G+15A) è stato uno dei soli due giocatori del Benfica capaci sia di realizzare più di 10 gol, sia di servire più di 10 assist (22G+16A) nel massimo campionato portoghese.

– Nel suo periodo all’Ajax (in prima squadra – tra febbraio 2017 e dicembre 2021, inclusi) David Neres (37G+29A) è stato uno dei due soli giocatori dei lancieri con almeno 35 gol segnati e almeno 25 assist serviti in Eredivisie, assieme a Dusan Tadic.

– Nel suo periodo all’Ajax (in prima squadra – tra febbraio 2017 e dicembre 2021, inclusi) solo Hakim Ziyech (265) ha completato più dribbling di David Neres (246) in Eredivisie tra i lancieri.