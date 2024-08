David Neres al Napoli, tifosi portoghesi infuriati: “Vergogna! State distruggendo il Benfica”

I tifosi del Benfica infuriati con la società per la cessione di David Neres al Napoli. Oggi è stata ufficializzata la cessione dell’attaccante che giunge alla corte di Antonio Conte, un rinforzo di grande pregio che aggiunge qualità e fantasia ad una rosa che necessita ancora di qualche innesto. I benfiquistas non hanno preso affatto bene la notizia, scagliandosi contro la società che non ha fatto in modo da trattenere il loro pupillo.

David Neres al Napoli, i tifosi del Benfica infuriati

Il Benfica sui propri canali social ha pubblicato un video di ringraziamento dedicato a David Neres. I commenti dei tifosi sono generalmente di rabbia e frustrazione, pur augurando il meglio al brasiliano che nelle ultime stagioni li ha conquistati con le prestazioni e la dedizione. “Un club alla deriva” è il commento di un tifoso, mentre un altro scrive: “Branco di Incompetenti! La vergogna è una cosa che non esiste in questo momento in questa dirigenza”. Ed ancora “Vergognatevi! Dimissioni!”, e poi “Complimenti a tutti coloro che sono coinvolti nella distruzione del Benfica”. Dito puntato contro la proprietà, l’allenatore Roger Schmidt ed il presidente Manuel Rui Costa.

Di contro, c’è l’entusiasmo dei tifosi partenopei che però non riescono a vivere appieno la felicità per un colpo che si potrebbe rivelare clamoroso. La squadra ha bisogno non solo di altri innesti, di qualità e quantità, ma soprattutto di uno scatto mentale. Le prestazioni contro Modena e Verona sono piuttosto preoccupanti. Uomini nuovi, con un atteggiamento diverso grazie ad un anno zero all’ombra del Vesuvio, possono dare quella riscossa così necessaria. In attesa di conoscere la sorte degli scontenti, prima di tutti Victor Osimhen.