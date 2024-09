Neres si taglia le vacanze: un salto a Capri e subito in campo a Castel Volturno con Lukaku

Pausa e riposo per la maggior parte dei calciatori del Calcio Napoli. Questa settimana andranno in scena le partite delle nazionali, tra Nations League ed amichevoli. Momento per ricaricare le pile dopo le prime tre giornate di campionato. Il Napoli arriva alla sosta con sei punti frutto di due vittorie contro Bologna e Parma ed una sconfitta nello sfortunato esordio di Verona. Una pausa d’oro, specialmente per i nuovi acquisti arrivati nell’ultima settimana di mercato che avranno tempo a disposizione per conoscere gli schemi di Conte.

Neres si è goduto Capri dopo lo spavento ma è già a Napoli ad allenarsi con Lukaku

Due assist in due spezzoni di partita e i complimenti di tutti gli addetti ai lavori. David Neres ha conquistato Napoli ed ha messo nel mirino il posto di Matteo Politano sulla fascia destra. Il brasiliano è stato uno dei grandi protagonisti della rimonta di sabato (espulsione guadagnata e assist) ed è sempre più fondamentale per il gioco di Antonio Conte, nonostante manchi ancora la prima partita da titolare.

Dopo il brutto episodio di sabato notte, il calciatore si è goduto la Campania e più specificamente Capri. Il brasiliano, infatti, con amici e famiglia si è recato nella splendida isola per trascorrere qualche giorno di relax per conoscere tutte le bellezza della nostra regione. Selfie con i tifosi e cene con gli amici, documentate da storie Instagram. Le vacanze però sono durate meno del previsto per il brasiliano, nonostante i giorni di riposo dati da Conte alla squadra. L’esterno è già tornato a Napoli, seguendo con Lukaku un programma personalizzato a Castelvolturno con i preparatori atletici per arrivare fisicamente al 100% alla prossima partita, che sarà in quel di Cagliari il prossimo 15 settembre.