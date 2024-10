Sono giorni complessi e di stallo tra Jugeli e Manna per il rinnovo di Kvaratskhelia al Calcio Napoli. La società azzurra negli ultimi giorni ha fatto un nuovo tentativo per il rinnovo del georgiano, ma la risposta dall’altra parte però è stata nuovamente negativa. Sul banco c’è l’offerta da sei milioni che continua a non piacere a Jugeli e Co. Nonostante l’offerta permetta al calciatore di diventare il più pagato nel Napoli insieme a Romelu Lukaku, l’entourage continua a rifiutare e rilanciare attorno agli otto milioni, cifra che però De Laurentiis già ha fatto capire che non proporrà.

Jugeli detta legge, il Napoli e Kvaratskhelia ostaggi delle proposte fuoriluogo dell’agente

Sono mesi complessi per la trattativa. Nonostante i tanti incontri tra le parti, non c’è mai stato un vero e proprio spiraglio di luce. Tanti i “no” da parte dell’entourage del georgiano, che vuole dettare le condizioni e non abbassarsi alle offerte fatte da De Laurentiis. La richiesta è di otto milioni mentre la proposta è di sei più una serie di bonus. Uno scoglio di quasi due milioni che sembra insormontabile, anche perché non si scenderà a compromessi. I motivi? Sono vari e uno è per demerito del Napoli.

Jugeli si è legato al dito il rinnovo di Victor Osimhen da dieci milioni di euro. Una situazione che ha generato malumori e voglia di “vendetta” da parte dell’agente che quest’estate è andato a bussare alla porta del PSG per portare il suo assistito sotto la Torre Eiffel. Altro motivo di dibattito, la cifra promessa dai francesi al calciatore. Il club parigino aveva proposto uno stipendio da quasi undici milioni al calciatore, circa il doppio della cifra proposta dal Napoli. Offerta usata quasi come “un ricatto” da parte di Jugeli nella trattativa con Manna e De Laurentiis, ma la società azzurra è stata chiara: Kvara se rinnoverà sarà con le cifre dettate dal club partenopeo.