Il Calcio Napoli si prepara alla partita di oggi contro il Como di Cesc Fabregas. Gli azzurri vogliono chiudere questa tranche di campionato al primo posto, per poi rilassarsi grazie alla pausa per le nazionali. Sfida non semplice, dove potrebbe essere decisiva la giocata del singolo. Tra questi spicca il nome dello scozzese Scott McTominay. Il centrocampista ha sorpreso la maggior parte dei tifosi e addetti ai lavori, ma non tutti. Tra i critici c’è l’opinionista Enrico Fedele che a Televomero ha attaccato il calciatore.

Fedele non gradisce McTominay ed elenca i difetti del centrocampista del Napoli

L’opinionista televisivo è la voce fuori dal coro sul tema Scott McTominay. Tante le critiche riservate al centrocampista scozzese e tanti i difetti che Fedele trova in lui. Sul tema scudetto invece è fiducioso, Conte è un vincente e il suo passato da calciatore darà una grande mano nella corsa al primo posto. Ma almeno per adesso si preferisce pensare partita dopo partita.

“Si tratta assolutamente di un calciatore indispensabile per la sua fisicità, però ha ventisettemila, anzi ventottomila difetti che ho da segnalare. Il più grande di tutti è che va sempre incontro alla palla con l’avversario dietro, per me cosa sbagliatissima. Il Napoli può vincere lo scudetto perché ha otto, nove elementi della compagine che ha trionfato con Luciano Spalletti e sanno cosa significa. Antonio Conte invece è un vincente, uno che ha portato a casa titoli dovunque è andato, è unico. Inoltre è stato un grandissimo calciatore e chi meglio di lui può gestire uno spogliatoio come quello azzurro. Quando hai fatto il calciatore prima e poi l’allenatore sei in grado di conoscere delle cose che solo chi c’è stato dentro può capire e sapere”.