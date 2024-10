Tedesco loda Napoli: “Lukaku lì si sente a casa, sono felice della sua scelta”

Il Calcio Napoli si riposa godendosi il primato in classifica. Gli azzurri con la vittoria contro il Como hanno scacciato ulteriormente le rivali nella corsa scudetto. Con la pausa per le nazionali, Conte saluta per una settimana dodici calciatori ma non Romelu Lukaku. L’attaccante belga è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica e per questo motivo ha chiesto al CT Tedesco di non essere convocato dal Belgio. Lo stesso commissario tecnico, complice l’ottimo rapporto con l’attaccante ha accettato la richiesta e lo ha lodato in conferenza stampa, svelando alcuni retroscena del suo arrivo a Napoli.

Tedesco innamorato di Napoli e della scelta di Lukaku. Le parole del CT in conferenza

Il CT del Belgio in conferenza stampa è tornato a parlare di Romelu Lukaku. L’attaccante è nuovamente assente nella lista dei convocati di comune accordo con lo stesso Tedesco, che lo aspetta e continua a “coccolarlo”. L’ex allenatore del Lipsia ha poi voluto parlare anche di Napoli e di Antonio Conte svelando alcuni retroscena.

“Spero che Lukaku sia con noi a novembre, ma vedremo poi come si evolverà la sua condizione fisica. Dipende tutto da lui e dalla sua forma. Al momento difficilmente riesce a tenere i novanta minuti, sotto sua stessa ammissione. Romelu è un top player assoluto, uno dei migliori al mondo. Oltre ad essere una persona fantastica e un leader naturale. E’ il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero ed è ottimo per qualsiasi allenatore e qualsiasi tipo di gioco. Sono molto felice che abbia scelto il Napoli dove può sentirsi a casa e soprattutto apprezzato. E’ una fortuna anche per me che sia allenato da Antonio Conte che crede in lui e viceversa. Queste sono già delle ottime condizioni di partenza”.