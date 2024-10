Chiariello: “Il Napoli ha fatto un primo tempo orrido ma il Nord ci ha rotto le scatole”

Il Calcio Napoli espugna Empoli e continua la sua corsa scudetto. Gli azzurri grazie ad un rigore di Kvara sbancano in terra toscana nonostante le parecchie difficoltà. Come ogni fine settimana Umberto Chiariello ha dato sfogo alle sue opinioni nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21.

Chiariello attacca il Nord e difende il Napoli nonostante un “orrido” primo tempo

“Oggi, però, questi signori del nord ci hanno davvero rotto le scatole! Siccome ci sono troppi rigori per Milan, Inter e Juventus, vogliono chiamare in correità il Napoli. Il rigore su Politano è farlocco. È un rigorino! Signori quello rigore è sacrosanto! Il giocatore dell’Empoli non si frena e mette giù Politano. C’è un errore di irruenza”.

“Diciamocelo chiaro, se il Napoli non avesse vinto questa partita Conte avrebbe subito critiche infinite. Perché il primo tempo di Empoli è stato orrido! Già abbiamo visto con Parma e Como in casa e poi ora a Empoli dei primi tempi da fare accapponare la pelle, diciamo la verità. Ma il Napoli di Conte ha la capacità di venire fuori alla distanza, l’ha fatto anche oggi dove nel secondo tempo ha riguadagnato il possesso palla e l’Empoli non ha tirato più in porta. Nel secondo tempo il Napoli è salito col baricentro e ha preso la partita in pugno”.

“Ha segnato su rigore prendendo la partita in pugno. Lasciamo perdere le prestazione pessime di Lukaku, Kvara, nelle mezzali nel primo tempo e del povero Gilmour, che si è trovato in una posizione in questo momento troppo grande per lui perché Lobotka è uno dei migliori registi d’Europa”.

“Il Napoli deve migliorare. Se fa un primo tempo così contro le grandi squadre del campionato non è detto che le cose vadano altrettanto bene. Quindi ci prendiamo la crescita del secondo tempo. La capacità del tecnico di cambiare la partita nello spogliatoio, la voglia di vincere e la mentalità di questo Napoli di vincere queste partite. Perché i campionati si vincono con le partite brutte e sporche. Ce l’hanno insegnato la Juve dei nove scudetti consecutivi, il Milan di Capello e tante altre squadre. Ricordavo il vecchio Trapattoni che su 30 partite ne faceva ben 20 sporche, però le vinceva. L’1-0 è da grande squadra, il gioco ancora no”.