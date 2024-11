Manna scopre le carte: “Rinnovo Kvaratskhelia? Non andremo a lungo, tocca a lui”

Giovanni Manna a DAZN ha voluto fare il punto della situazione in casa Calcio Napoli. Tiene banco la questione rinnovo di Kvaratskhelia. Gli azzurri nelle scorse settimane hanno provato l’ennesimo avvicinamento allo staff del georgiano, senza però strappare il fatidico ‘si’ per prolungare ulteriormente il contratto. C’è ancora distanza tra domanda e offerta ma il ds del Napoli non fa drammi. Servono risposte: l’offerta ufficiale è stata messa sul tavolo ma per ogni discussione si dovrà aspettare la fine di questa stagione.

Manna parla della situazione Napoli-Kvaratskhelia. Il rinnovo stenta ad arrivare

Una situazione che continua ad essere difficile e complessa. Il rinnovo di Kvara è uno dei trend topic di casa Napoli da più di qualche mese. Non è facile accontentare Jugeli: nella sua testa ha ancora l’offerta arrivata dal PSG quest’estate, che vedeva un complessivo stagionale di 11 milioni netti per il suo assistito. Il Napoli però non molla e spera di chiudere: se non sarà in questo mese, la trattativa sarò rimandata a quest’estate, a bocce ferme e campionato finito.

“Stiamo parlando con Kvaratskhelia e col suo entourage da molto tempo e lo sapete tutti, abbiamo già fatto un’offerta a luglio. Vogliamo gratificarlo e metterlo al centro del progetto. Non protrarremo la cosa a lungo, ci aspettiamo un’evoluzione in tempi brevi, vogliamo focalizzarci sul campionato e tutte queste voci anche per il calciatore non fanno bene. Adesso tocca a lui e al suo entourage”. Il ds del Napoli Giovanni Manna fa il punto sul rinnovo del georgiano: “Altrimenti aspetteremo la fine della stagione come ci siamo promessi in caso di rifiuto. Abbiamo ancora due anni di contratto e faremo le nostre valutazioni. Per noi Kvara è un patrimonio e faremo di tutto per tenerlo in azzurro”.