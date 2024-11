Verso Napoli-Roma: Ranieri perde due titolari, in difesa è emergenza massima

Domenica alle 18:00 al Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida tra il Calcio Napoli e la Roma di Claudio Ranieri. Una partita importantissima per entrambe: gli azzurri hanno bisogno di fare risultato per tenere distante l’Inter, mentre dall’altra parte il neo-tecnico giallorosso vuole far partire col piede giusto la sua terza esperienza sulla panchina della Roma. Per Ranieri però sono tanti i dubbi in vista della sfida, altri invece sono assenti sicuri, l’infermeria non si svuota e il tecnico si trova con gli uomini contati per la trasferta.

Ranieri perde due titolari per Napoli-Roma, ecco i grandi assenti della partita

Non un esordio semplice per Claudio Ranieri, che tornerà a Napoli da grande ex della sfida. Il tecnico dopo la prima settimana di allenamenti con i giallorossi deve fare già conto di molte assenze, due in particolare molto pesanti.

Il primo che rischia concretamente di saltare la partita è l’argentino Paulo Dybala. L’ex Juventus nei giorni scorsi ha accusato un fastidio muscolare che lo ha tenuto lontano dal resto del gruppo negli ultimi giorni. Oggi per “La Joya” ci sarà un test molto importante per capire se sarà tra i convocati o meno, dopo alcuni giorni di allenamento differenziato.

L’altro grande assente, in rilancio con Ranieri è Matts Hummels. Il tedesco è tra i “grandi casi” del difficile inizio di stagione dei giallorossi. Ma il tecnico è stato chiaro e il difensore rientrerà nelle rotazioni, ma non in vista del Napoli. Infatti il calciatore si è fermato per febbre e con tutta probabilità non sarà nemmeno convocato per la partita di domenica pomeriggio. Emergenza in difesa per il tecnico romano che per sopperire alle mancanze potrebbe passare alla difesa a 4, con Angelino posizionato terzino sinistro.