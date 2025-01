Napoli, ultimo sforzo per Garnacho: Manna prepara il rilancio per la chiusura. Le cifre

Il Napoli continua la sua corsa per Alejandro Garnacho. L’argentino è un nome richiesto a più riprese da Antonio Conte, e per questo motivo Giovanni Manna sta accelerando le trattative con il Manchester United.

A dieci giorni dalla chiusura del mercato, gli azzurri sono ancora alla ricerca di un sostituto di Kvara. È un testa a testa tra Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi. L’argentino è in cima alla lista dei desideri, mentre il tedesco rappresenta il “piano B” su cui il Napoli mantiene la porta aperta, per non trovarsi impreparato di fronte a eventuali colpi di scena.

Il Napoli prepara l’ultimo sforzo per Garnacho, si prova a convincere il Manchester United così

Sulla questione ne ha parlato la Repubblica nella sua edizione odierna. Gli azzurri continuano il loro pressing per Garnacho. Durante questa settimana sono stati molteplici gli incontri tra le parti, con la distanza tra richiesta e offerta che si è assottigliata sempre di più.

Serve un ultimo sforzo per portare l’argentino a Napoli. Gli azzurri per ora sono arrivati a quasi 50 milioni di euro. La volontà è quella di raggiungere i 55 aggiungendo alcuni bonus di media difficoltà per strappare il “si” definitivo dello United. Non spaventa la concorrenza del Chelsea, che a sua volta è piombato su altri profili.

“L’accordo non c’è ancora. Resta distanza tra i 60 milioni richiesti dallo United e i 50 messi sul piatto dal Napoli. Le parti parleranno nei prossimi giorni, ma è inevitabile che serva uno sforzo comune per trovare l’intesa. Il diesse Manna è pronto a spingersi a 55 con i bonus, ma poi tocca agli inglesi stringere la mano al Napoli per regalare ad Antonio Conte il 20enne argentino che ha tutto per infiammare lo stadio Maradona: velocità, resistenza fisica e attacco alla profondità”.