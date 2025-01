ULTIM’ORA/ Il Manchester United abbassa le pretese per Garnacho: il Napoli prepara il rilancio

Il Napoli torna forte su Alejandro Garnacho. A dare una nuova speranza agli azzurri è la trattativa in chiusura tra lo United e il Lecce per Patrick Dorgu, che aprirebbe alla cessione dell’esterno argentino, nonostante le tante parole di Amorim nell’ultimo periodo.

Gli inglesi stanno per versare quasi 40 milioni di euro nelle casse del Lecce per il promettente esterno danese. Motivo che aprirebbe alla cessione di Garnacho, vista la necessità del Manchester United di dover fare cassa. Per questo motivo il Napoli, sentito l’odore di opportunità, è pronto a rilanciare con un’ultima e decisiva offerta.

Lo United abbassa le pretese per Garnacho, il Napoli prepara il rilancio decisivo

A riportare le ultime sulla trattativa ci ha pensato il Corriere dello Sport, che ha fatto il punto della situazione dopo l’ennesimo incontro tra Manna e i dirigenti inglesi. Il tempo però stringe, tra meno di una settimana il mercato chiuderà e Conte salvo clamorosi colpi di scena non avrà il nuovo esterno nemmeno per la sfida contro la Roma. E’ una situazione molto complessa, complicata ulteriormente dalle folli richieste per il calciatore, i 70 milioni però ora come ora sono solo un ricordo passato.

“Lo United, ora, chiede 55 milioni di euro, una distanza gradualmente ridotta, magari anche dopo l’affondo per Patrick Dorgu con il Lecce, un’operazione da 40 milioni di euro complessivi che stringe ancor di più la morsa delle regole del Fairplay finanziario sugli inglesi: per comprare, devono vendere.

Il fatto, però, è che c’è distanza anche con il giocatore e il suo entourage in merito all’ingaggio: la richiesta supera i 4,5 milioni di euro netti a stagione. Uno scatto notevolissimo rispetto allo stipendio attuale da 1,8 milioni di euro annui con i bonus. Un divario notevole”.