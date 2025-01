Alejandro Garnacho è il tema caldo di casa Napoli. La trattativa tra Manna e la società inglese continua senza sosta ma nel mentre l’argentino è sempre più centrale nel progetto di Amorim. Proprio sul calciatore ha voluto dire la sua il tecnico nella conferenza antecedente alla sfida di Europa League contro la Steaua Bucarest.

Garnacho però non è l’unico “caso” per il tecnico portoghese. Le domande per l’argentino sono state divise con quelle su Rashford, finito fuori rosa per “mancato impegno”. Nelle risposte su Garnacho però sono tanti i complimenti, il tecnico non vorrebbe perderlo ma non si sbilancia sulla cessione al Napoli, anzi, cerca in tutti i modi di evitare la domanda.

Amorim coccola Garnacho, le parole sul trasferimento al Napoli sono criptiche

Queste le parole del tecnico in conferenza stampa:“Sono molto felice di avere Garnacho a disposizione per la partita di domani (stasera in Europa League contro la Steaua, ndr). Sta progredendo notevolmente. È un giovane di grande talento e lavorare con ragazzi come lui è davvero stimolante. Questi sono i giocatori che motivano gli allenatori a migliorare la squadra, perché si può prevedere un loro ulteriore sviluppo.

Per quanto riguarda il futuro, nel calcio è difficile fare previsioni, soprattutto in queste circostanze. Ma non voglio distogliere l’attenzione dalla partita. Sono davvero contento che Garnacho scenda in campo oggi.”

A seguire, la lista dei calciatori arruolati da Amorim per l’impegno di coppa di oggi:

Portieri: Altay Bayindir, Tom Heaton, Andre Onana.

Difensori: Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Leny Yoro.

Centrocampisti: Casemiro, Toby Collyer, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte.

Attaccanti: Amad, Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee.