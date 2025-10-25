Neres falso nueve? Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Dopo il pareggio del Milan di ieri sera, Napoli e Inter si contendono la vetta in una super sfida al Maradona: andiamo a scoprire le probabili formazioni a cui i 2 allenatori si affideranno per uscire col bottino pieno dalla sfida di questo pomeriggio alle 18:00.

Infatti, come prima anticipato, dopo l’inaspettato pareggio del Milan in casa col Pisa( 2-2), chi dovesse riuscire a spuntarla tra le due potrebbe clamorosamente sorpassare i rossoneri e passare una notte da prima della classe, aspettando la Roma.

Conte prova il jolly: i probabili 11 del Napoli

Un Napoli in crisi di risultati e alla disperata ricerca di punti è chiamato a fare risultato contro l’Inter a tutti i costi e per fare ciò Antoni o Conte, aspramente criticato dai tifosi nell’ultima settimana, sta pensando a qualcosa di diverso per cercare di sopraffare i nerazzurri: ecco i probabili 11.

Napoli ( 4-1-4-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola, Gilmour, Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay, Neres (Lucca). All. Conte

Un Conte che dopo l’infortunio di Meret è chiamato alla scelta obbligata in porta, in difesa l’unico dubbio di Conte riguarda Beukema, a cui potrebbe preferire Juan Jesus, anche se l’olandese resta favorito.

A centrocampo senza Lobotka, pochi dubbi per Conte, mentre in attacco c’è il vero dubbio dell’allenatore Campione d’Italia: Neres falso nueve o Lucca. L’idea di non dare un punto di riferimento all’inter di Chivu è sicuramente affascinante, ora però bisognerà capire l’eventuale riuscita di questo piano.

D’altro canto, a far propendere per questa scelta, c’è proprio un Lucca in difficoltà che non sta riuscendo ad offrire al Napoli prestazioni di rilievo, dunque un cambiamento può anche essere necessario e, magari, uno dei probabili ed auspicati risvolti di un’eventuale bocciatura può essere proprio un miglioramento delle prestazioni dell’ex Udinese.

Chivu per andare in vetta: la probabile formazione dei nerazzurri

D’altra parte, non ci sono dubbi, ma certezze per un Inter che è stata semplicemente spettacolare in seguito alla sconfitta allo Stadium (4-3) e che dopo aver rincorso per 1 mese e mezzo ora ha la grande opportunità di salire in vetta con una vittoria al Maradona.

Per farlo, Chivu dovrà sicuramente fronteggiare la stanchezze dei suoi giocatori dopo le fatiche, anche se relative, europee; ma per il resto Chivu ha molte più certezze di quanti possano essere i dubbi: i probabili 11 di Chivu per sconfiggere il Napoli.

Inter ( 3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Bonny. All. Cristian Chivu

In Europa, Chivu ha fatto riposare Acerbi, Mkhitaryan e Barella, dunque questi giocatori che per il mister nerazzurro sono fondamentali non solo saranno a disposizione ma anche freschi per la sfida di oggi pomeriggio del Maradona.

Anche se si tratta sempre di probabili formazioni, ci sono pochi dubbi per Chivu, l’unica nota da segnalare è in attacco: nel caso in cui ci siano affaticamenti da parte di uno dei due attaccanti, Pio Esposito è pronto ad una maglia da titolare anche se in una partita molto difficile anche emotivamente contro il Napoli.

Come ci arrivano Napoli e Inter

In conclusione, è fondamentale capire i momenti delle due squadre che appaiono agli estremi: da un lato l’Inter che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo 7 vittorie consecutive e un morale alle stelle, dall’altro il Napoli che viene da 2 sconfitte di fila che hanno minato il morale degli uomini di Conte.

In sintesi, questa partita dovrà fornire una risposta sul campo da parte del Napoli alle critiche, altrimenti, ci saranno dei risvolti probabili molto negativi per il Napoli di Conte; mentre dall’altra potrà lanciare Chivu e la sua Inter in vetta alla classifica ed in piena lotta per il Tricolore.



