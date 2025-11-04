Incredibile Eintracht, dirigenti boicottano pranzo UEFA e la trasferta

Dopo le risse, la devastazione della città di Napoli da parte dei tifosi dell’Eintracht, i suoi dirigenti, dopo aver ricevuto il rifiuto della UEFA alla loro richiesta di giocare in campo neutro, boicottano la trasferta partenopea e non presenziano al consueto pranzo UEFA.

Come da prassi, infatti, prima di una partita di Champions, le dirigenze delle due squadre si ritrovano a pranzo in un’occasione formale dove si scambiano doni e buone parole, anche con qualche delegato proprio della Uefa.

Tuttavia, questa prassi oggi non si è tenuta a Napoli a causa del boicottaggio in blocco da parte dei dirigenti dell’Eintracht della trasferta anche in seguito al blocco della traferta per i suoi sostenitori.

Dirigenti dell’Eintracht infuriati: tensione altissima al Maradona

Per capire bene quanto accaduto, occorre fare qualche passo indietro per capire l’origine di queste frizioni fra le due squadre. Nel 2023, il Napoli ospitò proprio l’Eintracht, tuttavia ad essere ricordata non fu la partita in sè, bensì la devastazione della città, le risse tra tifoserie ed in generale una scena da far west che poco ha a che vedere con la civiltà.

Conseguentemente, in vista di questa partita, la Uefa ha vietato la trasferta ai tedeschi, nel frattempo, i dirigenti dell’Eintracht avevano fatto richiesta di poter giocare in un campo neutro, richiesta evidentemente rifiutata.

Quindi, dopo una tensione sempre crescente, i dirigenti dell’Eintracht hanno ben pensato di boicottare la trasferta, con pranzo UEFA annesso in segno di protesta silenziosa contro una serie, a loro detta, di decisioni volte a penalizzare oltre modo il cammino dei tedeschi in Champions.

Tuttavia, nonostante i tentativi di allontanarsi dalla partita in sè per sè, questo match è di fondamentale importanza per il Napoli che deve a tutti i costi cercare di portarselo a casa per risalire in classifica.

Infatti, dopo il match contro il Qarabag( che comunque al momento, va ricordato, ha 6 punti), per il Napoli il livello delle sfide si alzerà notevolmente, dunque è di fondamentale importanza mettere fieno in cascina prima che sia troppo tardi.