Conte assente all’allenamento, incontro con De Laurentiis possibile: gli scenari

Conte non ha diretto l’allenamento di oggi, il tecnico, formalmente in permesso, potrebbe aver avuto un incontro con De Laurentiis circa la situazione e la condizione attuale della squadra: analizziamo gli scenari possibili.

Come già preannunciato ieri, al di là della veridicità dell’incontro di questo pomeriggio, un faccia a faccia con De Laurentiis avverrà sicuramente prima della ripresa del campionato anche semplicemente per un confronto tra squadra e società.

Incontro Conte-De Laurentiis: tutti gli scenari possibili

Lo scenario più probabile a meno di colpi di scena, è quello di una rinnovata fiducia incondizionata al tecnico partenopeo che, però da parte sua, esigerà alcune garanzie da parte della società e da parte dei giocatori stessi.

Secondo quanto filtra nelle ultime ore, le richieste e i programmi del tecnico sono i seguenti: faccia a faccia con tutto lo spogliatoio per esigere senso di responsabilità e coraggio oltre ad essere pronti a lavorare duramente.

Inoltre, nessuno avrà il posto in squadra garantito, chiunque gioca deve guadagnarselo con l’impegno e la fatica; successivamente si punta a centralizzare figure come Lucca e Beukema per cui la società ha investito molto.

In seguito, l’obiettivo è svuotare l’infermeria e reinserire in squadra pedine chiave per la squadra come Lukaku e De Bruyne; infine, si chiedono investimenti alla società, si parla di 50 milioni sul tavolo, soprattutto a centrocampo.

In secondo luogo, uno degli scenari più probabili riguarda una fiducia a tempo di Conte alla squadra; come detto dal tecnico, “io morti non ne alleno”, è presumibile pensare che Conte ammonisca verbalmente lo spogliatoio e nel caso non trovi le risposte caratteriali che desidera, è probabile che possa scegliere di abbandonare la nave anzitempo per evitare di naufragare.

Gli scenari più improbabili

Di seguito, riportiamo alcuni scenari, possibili, ma altamente improbabili. Innanzitutto, si ritiene altamente improbabile che una delle due parti possa separarsi dall’altra in quest’incontro, ossia ci sembra irreale pensare che De Laurentiis esoneri Conte o che quest’ultimo si dimetta.

Inoltre, è sempre improbabile pensare che De Laurentiis dia a Conte una fiducia a tempo limitato, dal momento che questa potrebbe incrinare molto il rapporto tra i due.

In conclusione, va rimarcato come proprio oggi l’agente di Politano abbia smentito le voci circa un possibile spogliatoio contro Conte, anzi ha enfatizzato il grande rapporto tra il mister e tutta la squadra.