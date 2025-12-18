Napoli-Milan, le probabili formazioni: Lobotka torna titolare

Tra poche ore in quel di Riyad Milan e Napoli si sfideranno per un posto in finale di Supercoppa Italiana, ormai i dubbi per entrambi gli allenatori dovrebbero essersi sciolti, quindi è tempo di scoprire le probabili formazioni che stasera si sfideranno.

Per il Napoli un ritorno importante a centrocampo, quello di Lobotka che torna titolare, mentre invece nulla da fare per Lukaku che verosimilmente, non entrerà nemmeno a partita in corso, sul fronte rossonero invece pesa l’assenza di Leao.

Napoli-Milan, le probabili formazioni del match

Partendo dai Campioni d’Italia, per il Napoli di Conte è tempo di mostrare gli artigli dopo due infelici prestazioni tra Champions e Campionato; soprattutto gli azzurri dovranno dimostrare di essere in grado di offrire il meglio di sé anche lontano dalle mura amiche del Maradona.

Nello specifico, per Conte ci sarà un gradito ritorno dal primo minuto: quello di Stanislav Lobotka. Lo slovacco, infortunatosi prima del match di Coppa col Cagliari, aveva già disputato uno spezzone contro l’Udinese, tuttavia sarà stasera che tornerà fra gli undici titolari.

Ecco la probabile formazione del Napoli:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno( Juan Jesus); Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte.

Sembra essere tutto abbastanza deciso per Conte che, come unico dubbio, potrebbe decidere di schierare Juan Jesus al posto di Buongiorno, anche se l’italiano resta al momento comunque in vantaggio sul brasiliano.

Rispetto ad Udine, importante il ritorno di Politano fra i titolari, chiaramente oltre a quello di Lobotka in mezzo al campo; infine, da segnalare come dopo la brutta prestazione di Udine, Noa Lang ritorni in panchina.

Milan, la probabile formazione di Allegri

Per il Milan di Massimiliano Allegri la Supercoppa rappresenta un obiettivo cardine della stagione visto che questo, oltre al Campionato chiaramente, resta l’unico trofeo in cui il Milan è ancora in corsa, a causa della prematura uscita dalla Coppa Italia.

Anche per Allegri ci sarà la necessità di ritrovare il miglior Milan dopo un incolore pareggio, con brivido finale, col Sassuolo a San Siro; tuttavia il tecnico di Livorno dovrà fare a meno di Gabbia in difesa, oltre all’assenza di Leao.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic. All. Allegri.

Al netto delle assenze, per i rossoneri non ci sono particolari dubbi di formazione. Da segnalare l’assenza di Modric, autore di un grandissimo match contro il Napoli in campionato, sostituito da Jashari.

In conclusione, sebbene questa sfida rappresenti solo uno dei tanti match della stagione, per motivi diversi, questa semifinale potrebbe rappresentare un crocevia importante per il prosieguo della stagione di entrambi i club.

