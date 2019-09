Tanti eventi e aperture serali speciali ad 1 euro sono previsti sabato 21 e domenica 22 settembre 2019 nei musei e luoghi statali di tutta Italia in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019. Anche a Napoli e in Campania le iniziative sono tantissime e tutte interessanti.

Solo il Polo Museale di Napoli ha organizzato ben 37 eventi nei suoi musei nei due giorni. Di seguito elenchiamo gli eventi serali con ingresso ad 1 euro o eventi gratuiti:

– Giornate Europee del Patrimonio 2019 al Museo e Real Bosco di Capodimonte: 21 e 22 settembre 2019 apertura serale straordinaria dalle 19.30 alle 22.30

– Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2019) al Parco Archeologico di Ercolano: apertura straordinaria 21 e 22 settembre 2019 dalle ore 20.00 alle ore 24.00

– La Fondazione Ente per le Ville Vesuviane partecipa alla manifestazione con due passeggiate culturali nel parco sul mare di Villa Favorita a Ercolano e a Villa delle Ginestre a Torre del Greco.

– Napoli, Palazzo Donn’Anna, incontro/presentazione: 21 settembre 2019, orario: 17.00-20.00. In occasione della manifestazione, nella sede della Fondazione De Felice, tornano a vivere i fasti delle feste barocche della corte vicereale attraverso il dialogo tra musica, readings, conversazioni e proiezioni in una cornice più unica che rara.

– Napoli, Museo Madre, visita guidata: 21 settembre (visite: 20.00- 20.45- 21.30- 22.15). Il Madre propone ai visitatori un’apertura straordinaria con biglietto a 1 euro fino alle 23.00.

– Mann Museo Archeologico Nazionale – “DivertissMANN” – 21 settembre, ore 21 – singolare concerto in cui ad esibirsi come musicisti e cantanti saranno proprio i dipendenti del Museo Archeologico seguendo il tema delle giornate, “Un due tre… Arte! Cultura e Intrattenimento”. Biglietto € 1,00

– Certosa e Museo di San Martino – Risonanze vesuviane – 21 settembre, ore 20.30. Un concerto ispirato al Vesuvio che incanta e scuote, al cratere che spaventa e attrae. Concerto a cura di Carlo Faiello. Musiche eseguite da Francesco Manna ai Tamburi a cornice, Vittorio Cataldi alla Fisarmonica, Marianita Carfora cantante attrice. Biglietto € 1,00.

– Museo Duca di Martina – 21 settembre, ore 19.00. In occasione della manifestazione, si rinnova l’appuntamento serale per presentare il ricco programma delle attività, dedicate al pubblico dei grandi e dei più piccini, che si svolgeranno nel Museo e nel Parco fino alla prossima estate. In questa occasione, è prevista la partecipazione straordinaria dell’Ensemble con le attrici-cantanti Monica Assante di Tatisso e Patrizia Spinosi e il musicista Michele Boné, con un breve concerto; seguirà Aperi-tè, un momento conviviale offerto da Il piacere di offrire il tè di Antonia Grippa. Ingresso: € 1,00

– Museo Pignatelli – Pignatelli in jazz 2020_ Emilia Zamuner & Friends – 21 settembre, ore 20.30 Serata di anteprima della IV edizione del Festival Pignatelli in jazz 2020, insieme alla solista Emilia Zamuner, direttore artistico, Paolo Zamuner al pianoforte, Gabriele Pagliano al contrabbasso, Massimo del Pezzo alla batteria e ospiti a sorpresa. L’ingresso alla sala sarà consentito fino ad esaurimento posti. Il Museo sarà aperto dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.00). Biglietto € 1,00

– Parco e tomba di Virgilio – Una passeggiata con Virgilio: tra natura e storia – Sabato 21 settembre apertura serale dalle ore 19.00 alle ore 22.00 (ultimo ingresso ore 21.15).

– Certosa di San Giacomo, Capri – La traiettoria degli aquiloni – 21 settembre, ore 18.00. La Certosa di Capri partecipa all’iniziativa con la proiezione del primo cortometraggio firmato dal regista Duccio Forzano, “La traiettoria degli aquiloni”, realizzato sull’isola di Capri. Il cortometraggio si ispira alla vita del pittore Karl Wilhelm Diefenbach, riformista, pacifista, adoratore del sole, vissuto tra il 1851 e il 1913. Ingresso € 1,00

– Villa Jovis, Capri – Una Villa imperiale – Sabato 21 settembre apertura straordinaria dalle 19.00 alle 22.00 con biglietto di € 1.00, limitatamente all’area del piazzale d’ingresso con affaccio sullo storico “Salto di Tiberio”. Ingresso € 1,00

Per Salerno vi elenchiamo ingressi speciali:

– Villa Romana di Minori: sarà possibile visitare la villa fino alle 22.30, oltre il consueto orario di apertura al pubblico. Visite guidate gratuite a cura della locale Pro loco.

– Certosa di San Lorenzo a Padula: per l’occasione sarà aperta anche la Biblioteca. Ingresso 1 euro. Orario: 19.30-22.30.

Per consultare tutti gli eventi, anche diurni, cliccare qui.