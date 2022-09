Cosa fare a Napoli e dintorni il weekend del 10 e 11 settembre: i migliori eventi

Sono molti gli appuntamenti interessanti che si possono fare nel weekend che va da sabato 10 a domenica 11 settembre 2022. Eventi a Napoli e dintorni che certamente raccoglieranno la partecipazione di moltissime persone, visto la voglia di estate che ancora non è passata nonostante il maltempo degli ultimi giorni.

VesuvioLive ha fatto una selezione degli eventi più interessanti che si svolgono a Napoli e in Campania durante il fine settimana, in modo da poter dare a lettori e turisti dei suggerimenti su dove andare nel weekend.

I migliori eventi nel weekend dal 10 all’11 settembre 2022

Bufala Village. Torna la rassegna dedicata alla mozzarella con tre giorni ad ingresso gratuito dal 9 all’11 settembre. L’evento si terrà a Caserta e si potranno gustare diverse pietanze.

Incendio al Campanile di Madonna dell’Arco. C’è grande attesa sabato 10 per l’incendio del campanile presso il santuario di Madonna dell’Arco. Questo è considerato il momento conclusivo di tre giorni dedicati alla Madonna in occasione della Festa dell’Incoronazione.

Campania by night. Non perdere l’appuntamento con il Campania By night: a partire dall’11 settembre, e per tutto il mese di ottobre, ci saranno aperture straordinarie, passeggiate notturne ed eventi all’aperto gratis, in alcuni dei luoghi della cultura più suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Pompei e Boscoreale.

Un’Estate da Re alla Reggia di Caserta. La rassegna musicale si terrà nei cortili del Palazzo Reale fino al 18 settembre alle ore 21. Dopo il grande successo dell’8 settembre con lo spettacolo sui brani di Fabrizio De Andrè, c’è grande attesa per martedì 13 settembre con il “Romantic Tour” di Mario Biondi.

Festival delle Ville Vesuviane. Il festival che si tiene all’interno delle ville del Miglio d’Oro si svolgerà dal 2 al 25 settembre. Nell’arco di questo fine settimana tutti gli appuntamenti avranno luogo a Villa Campolieto ad Ercolano alle ore 21. Il programma completo.