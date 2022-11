Festa del cioccolato a Caserta, 4 giorni tra dolci, cremini e specialità. Ingresso gratis

Dal 10 al 13 novembre 2022 a Caserta torna Choco Italia, uno degli eventi più attesi agli amanti del buon cibo, organizzato dall’Associazione Italia Eventi e dedicato al cioccolato artigianale. Per quattro giorni, dalle 10:00 a mezzanotte, la celebre fiera del dolce si svolgerà a piazza Dante. L’ingresso, come sempre, è gratis. Si tratta della quinta tappa del tour che è appena terminato a Pompei.

A Caserta parte Choco Italia, la fiera del cioccolato

Nella bellissima piazza Dante, a pochi passi dalla maestosa Reggia di Caserta, i visitatori potranno degustare e acquistare il miglior cioccolato artigianale e le creazioni in finissimo cioccolato dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Non mancheranno dolci e specialità locali ma anche praline, cremini e torroni per tutti i gusti.

Nel corso dell’evento sarà possibile far visita alla Ciokofabbrica, la prima fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante, con i maestri del cioccolato artigianale che realizzeranno in diretta tante deliziose creazioni, sotto lo sguardo sorpreso di adulti e bambini.

Anche lo scorso anno l’iniziativa ha riscosso notevole successo nel Casertano così come ha raccolto fiumi di visitatori e turisti la recente tappa a Pompei del tour dove si sono riuniti produttori campani, siciliani, calabresi e pugliesi, pronti a deliziare il pubblico con una vasta scelta di prelibatezze.

Intanto si attende a Napoli anche il ritorno di Chocoland – La Terra dei Golosi, in programma dal 23 al 27 novembre 2022, in piazza Municipio, con la Christmas Edition. Il centro della città partenopea sarà invaso da sapori e colori con cinque giornate dedicate al gusto e al divertimento. Anche qui l’ingresso è libero.

Non solo Pompei e Caserta: Choco Italia farà tappa anche in altre province campane. Dopo la tappa casertana, infatti, dal 24 al 27 novembre sarà la volta di Benevento, dove la grande festa del cioccolato approderà in occasione di BenTorrone, la fiera del torrone e del cioccolato artigianale.