Natale a Bacoli: 20 concerti, presepi viventi e Capodanno in piazza. C’è anche Avitabile

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha annunciato alcune delle iniziative che andranno ad inserirsi nel ricco programma di eventi di Natale e Capodanno con concerti e grandi ospiti: tra quelli confermati c’è Enzo Avitabile.

Bacoli, eventi di Natale e Capodanno: ci sarà anche Enzo Avitabile

In ogni frazione della città si susseguiranno oltre venti concerti. Grandi manifestazioni musicali che renderanno ancor più magica l’esperienza di visitatori e turisti, già incantati dalle luminarie del Parco del Fusaro con la Casina Vanvitelliana illuminata e il parco incantato.

Non mancheranno attività dedicate ai più piccoli, come il cineforum, né gli aperitivi nelle aree pedonali per il divertimento dei ragazzi. Presepi viventi e commedie proietteranno il pubblico nella tradizione natalizia partenopea, regalando momenti unici ed emozionanti. E per dare il benvenuto al nuovo anno ci sarà un grande evento in piazza.

“Ci sarà lui, il maestro Enzo Avitabile e tanti altri. Stiamo per presentare il calendario degli eventi di Natale a Bacoli, mai così ricco. Oltre venti concerti in ogni frazione della città, i mercatini, la pista di ghiaccio, le Luci d’Artista, gli aperitivi nelle aree pedonali, il cineforum per i bambini, i presepi viventi, le commedie ed il Capodanno in piazza. Così diamo forza all’economia, al commercio del territorio. Così regaliamo gioia alle famiglie, ai giovani, agli anziani” – ha annunciato il sindaco.

“Partiamo subito, fino all’Epifania e oltre. Un calendario di manifestazioni ludiche che pone Bacoli tra i luoghi della provincia di Napoli in cui poter trascorrere le festività natalizie. Lo presentiamo mercoledì alle ore 16:00 con Enzo Avitabile. Il nostro Paese può puntare sul turismo sempre, tutto l’anno. Sarà uno spettacolo” – ha concluso.