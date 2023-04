Arriva Baccalà Village, 4 giorni di festa tra abbuffate e spettacoli: ingresso gratis

Torna il Baccalà Village con l’edizione 2023 che prenderà il via il 4 maggio a Nocera Superiore (Salerno) per poi toccare alcune tappe del Napoletano e del Casertano. Si tratta di uno degli eventi di street food più attesi dalla popolazione, il primo interamente dedicato al mondo del baccalà. L’ingresso è gratis.

Baccalà Village 2023 a Nocera: programma e altre tappe

Il Festival si terrà dal 4 al 7 marzo nell’area mercato di Nocera Superiore. Per 4 giorni, dalle 18:00 a mezzanotte, i visitatori potranno aggirarsi tra i numerosi stand che proporranno diversi piatti a base di baccalà: dai primi piatti della tradizione alle pizze rese ancor più gustose dall’aggiunta del tipico pesce.

Non mancheranno birre artigianali e nemmeno i dolci della tradizione napoletana, tra sfogliatelle e altre specialità. Per chi non ama il baccalà sarà allestita una ricca area food in grado di soddisfare i gusti di tutti. Un vero e proprio regno del gusto che, tuttavia, darà spazio anche all’intrattenimento.

All’interno del “villaggio”, tra una portata e l’altra, si susseguiranno spettacoli ed esibizioni mentre i più piccoli potranno divertirsi nell’apposito spazio giochi. Al momento è stata resa nota la partecipazione dello streamer Gskianto con Dj set per la giornata del 6 maggio.

Il 7 maggio sarà eletta anche Miss Village 2023, il concorso di bellezza che sarà presentato da Ettore Dimitroff. Tra specialità e prodotti tipici, sarà possibile fare acquisti nell’area shop dedicata. Dopo la tappa di Nocera, il Baccalà Village si sposterà a Caivano (dall’8 all’11 giugno) e Baia Domizia (dal 26 al 30 luglio). La festa si concluderà a San Marco Evangelista (dal 21 al 24 e dal 29 al 30 settembre, 1 ottobre).