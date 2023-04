Street Food Festival con le specialità di Napoli e del mondo: ingresso gratis

Torna in Campania l’International Street Food Festival che farà tappa prima a Maddaloni (dal 14 al 16 aprile) poi a Salerno (dal 22 al 25 aprile) con prodotti tipici e specialità tipiche dei diversi paesi del mondo. Si tratta di uno degli eventi gastronomici più attesti che, anche in questa nuova edizione, prevede l’ingresso gratis per tutti.

In Campania c’è l’International Street Food Festival: tappe a Maddaloni e Salerno

Tantissimi stand, appartenenti alle migliori realtà culinarie internazionali, inonderanno di profumi e sapori la centrale piazza della Pace a Maddaloni, nel Casertano, per 3 giorni di fila. Dal salato al dolce fino alle bevande: sarà un vero e proprio viaggio di gusto attraverso i luoghi più belli del mondo.

Tra arrosticini, panini, carne argentina, donuts, specialità italiane e tanto altro si assisterà ad una vera e propria contaminazione di sapori, approfittando della possibilità di assaggiare le prelibatezze italiane ma anche internazionali.

I tipici truck dello street food saranno pronti ad assecondare ogni esigenza, preparando i piatti tipici della cucina napoletana, siciliana, greca, spagnola, americana e così via. Oltre ai migliori street food internazionali non mancheranno dolci tipici e birre artigianali dei migliori birrifici d’Italia e del mondo.

Il regno del gusto sarà pronto ad accogliere gli amanti del cibo a partire dalle 18:00 del 14 aprile. Nei due giorni successivi gli stand saranno aperti dalle 12:00 a mezzanotte. Tutti potranno accedere liberamente alla piazza.

L’International Street Food approderà, poi, a Salerno, in zona parcheggio del Grand Hotel Salerno, dal 22 al 25 aprile. Anche qui il cibo da strada sarà protagonista con primi, secondi, panini e dolci più buoni in assoluto a livello globale. Il 22 aprile, nella giornata inaugurale, gli stand saranno aperti dalle 18:00 mentre dal 23 e fino alla fine dell’evento saranno attivi dalle 12:00 a mezzanotte.