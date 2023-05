Meraviglia a Napoli, ingresso gratis a Palazzo Reale fino a sera: quando

Venerdì 2 giugno 2023, in occasione della Festa della Repubblica, il Palazzo Reale di Napoli è pronto ad accogliere cittadini e turisti, riservando loro l’ingresso gratis.

Il 2 giugno a Palazzo Reale di Napoli con ingresso gratis

Gli splendidi Appartamenti Reali saranno accessibili gratuitamente nei consueti orari di apertura del sito ovvero dalle 9:00 alle 20:00, con ultimo accesso alle ore 19:00. Anche stavolta, durante le aperture gratuite, non sarà possibile effettuare visite al Giardino Pensile né prenotarsi.

Un appuntamento che sarà replicato il 4 giugno, giornata della Domenica al Museo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese in tutti i siti di proprietà statale.

Proprio il sito partenopeo continua a collocarsi nella classifica dei musei più visitati durante le aperture domenicali ad accesso libero. Anche nella giornata del 2 giugno è prevista una grande affluenza: saranno migliaia i turisti che affolleranno il capoluogo campano, perdendosi tra le bellezze paesaggistiche, architettoniche e culturali.

Secondo un’indagine condotta da Booking, una delle più celebri piattaforme di prenotazioni online, Napoli si conferma la meta preferita in assoluto dei turisti italiani per il lungo fine settimana del 2 giugno. A chiudere il podio Rimini e Roma, che si collocano rispettivamente al secondo e terzo posto, seguite da Verona e Firenze.

La città partenopea sta vivendo un periodo d’oro sul fronte del turismo e continua a registrare il sold out in occasione di festività e ricorrenze. Non è un caso che l’aeroporto di Capodichino ha chiuso il 2022 confermandosi come lo scalo più in crescita d’Europa.

Quest’anno anche il Calcio Napoli ha rivestito un ruolo determinante nel moltiplicare vertiginosamente i flussi turistici: in tanti hanno voluto precipitarsi in città per prendere parte alla grande festa e ammirare gli originali addobbi sparsi un po’ ovunque. I festeggiamenti ufficiali avranno inizio proprio il 4 giugno, data di fine campionato, subito dopo la partita degli azzurri contro la Sampdoria.