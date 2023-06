Arriva la Sagra del Caciocavallo Impiccato: 2 giorni di abbuffate a ingresso gratis

Dopo il successo delle edizioni precedenti, il 17 e 18 giugno torna a Liberi (in provincia di Caserta) la tradizionale Sagra del Caciocavallo Impiccato, uno degli eventi gastronomici più attesi dalla popolazione campana, inserita nel ricco programma estivo delle iniziative del territorio.

A Liberi (Caserta) c’è la Sagra del Caciocavallo Impiccato 2023

Due giorni dedicati alla specialità culinaria campana che viene fusa lentamente sulla brace e spalmata successivamente su fette di pane rigorosamente casereccio. Un mix di sapori e profumi tipici del nostro territorio.

Il tutto in un’atmosfera magica, tra le montagne del Casertano e una natura incontaminata dove poter riscoprire il piacere di una bella serata estiva, lasciandosi cullare da antichi sapori e prelibati piatti, accompagnati dai caratteristici vini locali.

Un vero e proprio percorso di gusto arricchito da svariati momenti di intrattenimento. Per l’intera durata dell’evento si susseguiranno, infatti, spettacoli musicali, danze locali e latino-americane. A disposizione dei visitatori c’è un ampio parcheggio oltre ad un efficiente servizio di pulizia e uno staff cortese pronto a guidare gli ospiti in questa magica esperienza.

L’appuntamento con le specialità campane non si ferma a Liberi: nelle stesse giornate al Borgo Castello di Gragnano è in programma la celebre Festa della Ciliegia dedicata alla valorizzazione e promozione della produzione cerasicola locale, un’eccellenza del territorio da tutelare e promuovere in tutto il mondo.

Non mancherà, inoltre, il grande evento dedicato al piatto partenopeo più famoso e amato ovunque: il Pizza Village che si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 16 al 25 giugno. La kermesse ospiterà i più grandi pizzaioli napoletani e non solo, intrattenendo gli ospiti attraverso un ricco calendario di incontri, laboratori e concerti. Per l’iniziativa sono previste due tipologie di menù: quello da 10 euro che prevede una consumazione e quello da 15 euro che consente agli ospiti di consumare un pasto completo, dalla pizza al dolce.