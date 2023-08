Arriva la Festa del Mare: street food, mercatini e tanti spettacoli sul lungomare

Dal 21 al 27 agosto sul lungomare Capaccio Paestum, tra i lidi Nettuno ed Ariston, torna la celebre Festa del Mare, un vero e proprio villaggio del gusto, tra street food e specialità campane, pronto a regalare momenti di intrattenimento unici, per grandi e piccini, con spettacoli, concerti e mostre d’arte. L’ingresso è gratis.

Festa del Mare sul lungomare di Capaccio Paestum: street food e spettacoli

Si parte il 21 agosto con il lancio della rassegna culturale Maree che prevede la presentazione di libri, mostre d’arte e tanti altri eventi fino al giorno 24. Dal 25 si entra nel vivo della festa con l’allestimento di svariati stand di street food, mercatini artigianali e un’area dedicata ai bambini.

Ricco anche il cartellone degli spettacoli, pronti a stupire i visitatori di tutte le età: sul lungomare sarà possibile assistere alle performance degli artisti di strada e il 27 agosto, giorno di chiusura, si terrà il concerto di Gabriele Esposito.

Tra le specialità tradizionali della festa bruschette condite, risotti di mare, cuoppi di mare e di terra, pasta e fagioli con le cozze e tante altre specialità. Tante prelibatezze pronte a stupire anche i palati più esigenti. Per concludere in bellezza non mancheranno stand di frutta di stagione e dolci, tra graffe calde e torte.

Un altro dei grandi eventi culinari in programma in Campania è la Festa della Pasta di Gragnano, nel Napoletano, che celebra la specialità gragnanese famosa in tutto il mondo. Si susseguiranno 3 giorni di festa, dall’8 al 10 settembre, a ingresso gratis, tra divertimento e prelibatezze alla portata di tutti. Con un menù di soli 10 euro sarà possibile, infatti, consumare alcuni dei primi piatti più buoni, realizzati con la celebre pasta gragnanese di qualità.