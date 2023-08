Sagra della Percoca nel Vino tra primi, frutta e bevande: tante specialità da 2 a 4 euro

Sabato 26 agosto in piazzetta De Gasperi a Qualiano (Napoli) si terrà la seconda edizione della Sagra della Percoca nel Vino, uno degli eventi dedicati alla tradizione culinaria del territorio partenopeo, tra cibo e divertimento. L’ingresso è gratis.

Sagra della Percoca nel Vino a Qualiano: tanto cibo e spettacoli

A partire dalle 20:30 la piazzetta napoletana si riempirà di profumi e sapori con stand pronti a deliziare gli ospiti con tanti prodotti enogastronomici di Km 0 Ortofrutta Granata e Coldiretti, accompagnati dall’amatissima bevanda, gustosa e rinfrescante.

Il menù prevede svariati piatti e bevande a prezzi del tutto accessibili: pasta alla siciliana (4 euro), pasta e fagioli con le cozze (4 euro), patate al forno (3,50 euro), vino con percoca (2,50 euro), bottiglia di vino rosso/bianco (2,50), bicchiere di frutta (3,00 euro).

Una serata all’insegna della buona cucina tra primi, frutta e vini rigorosamente locali, arricchita da momenti di intrattenimento. Ad allietare i partecipanti saranno i Vienteterra con spettacoli di musica folk e popolare tra tarantella, tammurriata, taranta e pizzica.

All’interno della piazzetta sarà allestito un apposito palco oltre a sedie e tavolini per consentire a cittadini e visitatori di poter gustare le prelibatezze della sagra in totale comodità. La sagra è organizzata dalla Pro Loco Qualiano in collaborazione con il Comune e si inserisce all’interno del programma Viviamo la nostra Qualiano – Primo festival delle tradizioni popolari, dopo il successo raggiunto dalla prima edizione.

Intanto Napoli si prepara a dare il via ad un altro grande evento culinario: dal 6 al 10 settembre nella centralissima piazza Municipio prenderà vita il celebre Bufala Fest, il Festival dedicato alla mozzarella campana di bufala DOP, amata e famosa in tutto il mondo.