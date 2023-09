Sabato musei aperti di notte a Napoli: le meraviglie da visitare a soli 2 euro

Si terranno nelle giornate del 23 e 24 settembre le Giornate Europee del Patrimonio con tante iniziative ed aperture straordinarie anche nei musei e luoghi culturali di Napoli: in particolare, nella serata di sabato, si terranno visite notturne in alcuni dei siti partenopei più belli al costo di 2 euro.

Giornate Europee Patrimonio a Napoli: visite a 2 euro nei musei

Il 23 settembre, dalle 20 alle 23 (con ultimo ingresso alle 22), il Palazzo Reale di Napoli accoglierà i visitatori consentendo loro di visitare gli Appartamenti Reali al costo simbolico di 2 euro (1+1 euro per il patrimonio danneggiato nell’alluvione dell’Emilia Romagna). Durante la visita sarà possibile accedere anche al Museo Caruso.

Fino alle 22:30 la stessa iniziativa riguarderà anche il Museo Archeologico di Napoli – MANN e il Museo e Real Bosco di Capodimonte. Apertura prolungata, e a soli 2 euro, anche per il Museo Cappella Sansevero, la Certosa e Museo Nazionale di San Martino e Castel Sant’Elmo. Le visite serali al prezzo simbolico di 2 euro riguarderanno anche il Complesso San Domenico Maggiore.

Ad aderire all’iniziativa non solo le meraviglie del centro partenopeo ma anche i numerosi siti situati in provincia di Napoli e Caserta. Le GEP si terranno anche al Castello di Baia, in tutti i siti del Parco Archeologico di Pompei e alla Reggia di Caserta con gli Appartamenti Reali pronti ad accogliere il pubblico fino alle 22:15.

Cosa sono le Giornate Europee del Patrimonio

Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) rappresentano la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nelle due giornate si susseguono visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie, organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema Patrimonio InVita.

Inoltre, sabato sono previste aperture straordinarie serali nei musei statali. Il calendario degli eventi sarà costantemente aggiornato a partire da settembre sul sito internet del Ministero della cultura, in due sezioni distinte, rispettivamente dedicate alle iniziative previste nelle giornate di sabato e domenica e alle aperture straordinarie di sabato sera, e sul sito ufficiale europeo.