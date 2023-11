Babbo Natale arriva in slitta nel Napoletano: parata, spettacoli e giri in trenino gratis

L’8 dicembre parte la seconda edizione di Babbo Natale al Museo, uno degli eventi natalizi che animerà Casalnuovo di Napoli fino al 23 dicembre tra parate, spettacoli, giri in trenino e incontri ravvicinati con Babbo Natale direttamente nelle sale del piccolo Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi di via Roma. L’iniziativa è proposta dall’Associazione Una Città Che… e da Giovanni Nappi, fondatore del sito.

Babbo Natale arriva in slitta al Museo di Casalnuovo di Napoli

“Quest’anno ci sarà un arrivo straordinario di Babbo Natale, con una nuova slitta, più grande e luminosa, che giungerà a piazza Municipio nel pomeriggio dell’8 dicembre, per poi sfilare per il corso Umberto e arrivare a via Roma” – ha spiegato Nappi.

Sarà, dunque, un arrivo trionfale quello del simpatico vecchietto che, a bordo di una bellissima slitta, arriverà in piazza, sorprendendo grandi e piccini. Prenderà, così, il via, a partire dalle 17, la grande sfilata natalizia da piazza Municipio fino a via Roma.

Babbo Natale giungerà, poi, al Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi, dove è stata allestita una stanza a lui dedicata: tutti potranno recarsi lì, per tutta la durata dell’evento, per incontrarlo e scattare una foto. I visitatori potranno, poi, ammirare le meraviglie del sito e il presepe stile ‘700 napoletano con pastori dedicati alla sartoria e al mestiere dei sarti, tipico del territorio di Casalnuovo.

“Come di consueto, Babbo Natale resterà con noi per due settimane per incontrare i bambini del territorio presso il nostro piccolo Museo. Condividerà gli spazi con opere di arte contemporanea, con sculture in bronzo, con dipinti e con il presepe con pastori realizzati a San Gregorio Armeno. Insomma, un modo per avvicinare nuovamente tante persone all’arte e alle tradizioni, attraverso un’iniziativa di animazione territoriale gioiosa e tipicamente natalizia” – ha continuato.

Verranno anche organizzati svariati spettacoli di giocoleria, magia e clowneria, ad ingresso libero, e ci sarà la possibilità di salire a bordo di un trenino turistico, ancora una volta gratuitamente, con punto di raccolta a via Roma 148, che effettuerà il giro della città.

Di seguito le date dell’evento e gli orari di apertura con ingresso libero e gratuito (compresi spettacoli e giri in trenino):

8 dicembre (Venerdì)

dalle 17.00 alle 21.30;

9 e 10 dicembre (Sabato e Domenica)

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.30;

15 dicembre (Venerdì)

dalle 17.00 alle 21.30;

16 e 17 dicembre (Sabato e Domenica)

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.30;

22 dicembre (Venerdì)

dalle 17.00 alle 21.30;

23 dicembre (Sabato)

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.30.