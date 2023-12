A Napoli apre Christmas Land: il magico villaggio di Natale a ingresso gratis

Per tutto il mese di dicembre e fino al 7 gennaio, il celebre parco divertimenti Edenlandia di Napoli ospiterà Christmas Land, un villaggio di Natale a ingresso gratis che tra mercatini, attrazioni, incontri con Babbo Natale e la Befana, saprà stupire grandi e piccini.

Christmas Land Napoli, all’Edenlandia villaggio di Natale gratis

Per il periodo delle feste, Edenlandia si trasforma in un autentico villaggio natalizio tra luci scintillanti, meravigliosi addobbi e spettacolari scenografie. Al suo interno sarà possibile incontrare Babbo Natale, la Befana, i personaggi delle favole, la gang dei folletti e tanti altri .

Un posto magico non solo per i più piccoli ma anche per giovani e adulti che potranno perdersi tra gli stand dei mercatini, divertirsi nelle giostre, assistere a svariati spettacoli musicali o cimentarsi nel pattinaggio sulla grande pista di ghiaccio.

Tutti potranno assistere alla magica parata di Natale che si concluderà con l’arrivo di Babbo Natale a bordo di una slitta ecologica. Il simpatico vecchietto sarà, poi, pronto per scattare foto con i bambini direttamente dal suo trono.

L’ingresso al Christmas Land è gratuito ed aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 22, il sabato, la domenica e i festivi dalle 10:30 alle 22. L’incanto invernale invade anche il PalaEden con la pista di pattinaggio sul ghiaccio tra le più grandi della città e del Sud Italia. Sarà aperta fino al 22 gennaio ed accoglierà adulti e bambini a partire dai 4 anni.

L’ingresso alla pista ha un costo di 6 euro e il ticket include il noleggio dei pattini e un accesso di 30 minuti. I biglietti possono essere acquistati online, tramite la piattaforma Azzurro Service, oppure sul posto dirigendosi verso l’apposita biglietteria.