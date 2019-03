Anche quest’anno l’Orto Botanico di Napoli (Via Foria, 192) in collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II propone l’iniziativa “Fiabe di Primavera”.

Le “Fiabe di Primavera” sono dei particolari spettacoli di teatro itinerante per bambini a cura de I Teatrini. L’iniziativa avrà inizio sabato 16 marzo per poi concludersi domenica 9 giugno 2019.

L’iniziativa si rivolge soprattutto a bambini dall’età compresa tra i cinque e i dieci anni.

La prima fiaba sarà “Nello specchio di Biancaneve”, uno spettacolo tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm.

Gli spettacoli sono diretti da Giovanna Facciolo ed organizzati da Luigi Marsano e non sono semplici trasposizioni di celebri fiabe in scena ma veri e propri allestimenti originali all’interno del meraviglioso contesto dell’Orto Botanico.

Il grande Parco di Via Foria, infatti, sarà il vero e proprio protagonista dell’iniziativa, pronto ad accogliere centinaia di bambini e non solo come ogni anno.

Riportato di seguito, l’intero calendario delle “Fiabe di Primavera” 2019:

sabato 16 e domenica 17 marzo, ore 11:00: “Nello specchio di Biancaneve” dai F.lli Grimm;

sabato 23 e domenica 24 marzo, ore 11:00: “Nello specchio di Biancaneve” dai F.lli Grimm;

sabato 30 e domenica 31 marzo, ore 11:00: “Nello specchio di Biancaneve” dai F.lli Grimm;

sabato 6 e domenica 7 aprile, ore 11:00: “Un brutto anatroccolo” da Andersen;

sabato 13 e domenica 14 aprile, ore 11:00: “Un brutto anatroccolo” da Andersen;

giovedì 25 aprile, replica straordinaria: “Un brutto anatroccolo” da Andersen;

sabato 27 e domenica 28 aprile, ore 11:00: “Un brutto anatroccolo” da Andersen;

sabato 4 e domenica 5 maggio, ore 11:00: “Le Favole della Saggezza” da Esopo, Fedro e La Fontaine;

sabato 4 e domenica 5 maggio, ore 17:00 (in occasione di Planta 2019): “Le Favole della Saggezza” da Esopo, Fedro e La Fontaine;

sabato 11 maggio: “Il magico pifferaio” dai F.lli Grimm;

sabato 18 maggio: “Il magico pifferaio” dai F.lli Grimm;

sabato 25 maggio: “Il magico pifferaio” dai F.lli Grimm;

sabato 1 e domenica 2 giugno: “Il magico pifferaio” dai F.lli Grimm;

sabato 8 e domenica 9 giugno: “Il magico pifferaio” dai F.lli Grimm;

sabato 25 maggio e sabato e domenica 1/2 e 8/9 giugno: “Storia di un albero e di un bambino” (novità 2019).

Le repliche per le scuole si terranno dal lunedì al venerdì alle ore 9:30 e alle ore 11:00.

Il biglietto unico è di 8 euro per bambini e adulti mentre è di 7 euro per le scuole. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è necessario chiamare al seguente numero fisso 081 0330619 (feriali 9.30/15.30).

Inoltre, ulteriori informazioni anche sull’evento Facebook ufficiale e il sito ufficiale de I Teatrini.