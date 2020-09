Enzo Avitabile, The Kolors e Roberto Vecchioni in concerto: ingresso gratuito

Tanti concerti gratuiti nel mese di settembre offerti delle rassegne culturali Campania By Night e OpenArt Campania, organizzate dalla Scabec e dalla Regione Campania.

Dopo il concerto di Bennato i prossimi appuntamenti saranno con Enzo Avitabile, The Kolors, Joe Barbieri e Roberto Vecchioni.

Per partecipare ai concerti bisognerà prenotarsi nel rispetto delle norme anti-Covid e quindi garantire agli ospiti il distanziamento sociale necessario.

Inoltre dalle ore 18:00 alle ore 06:00 c’è l’obbligo di usare la mascherina, negli spazi e luoghi aperti al pubblico, dove c’è il rischio assembramenti.

PROGRAMMA:

Lunedì 7 Settembre

– Ore 21:00 Enzo Avitabile presso il Campo Sportivo Vastola San Valentino Torio (Sa). Prenotazione obbligatoria sul sito di Eventbrite.

– Ore 21:00 The Kolors presso l‘Anfiteatro comunale Tommaso Ausilia di Bagnoli Irpino. Ingresso gratuito con ritiro di invito presso la biglietteria del Comune in via Roma 19.

Martedì 8 settembre

– Ore 21:00 Roberto Vecchioni con Infinito Tour a Montefalcone di Val Fortore (Bn). Prenotazione obbligatoria sul sito.

Giovedì 10 Settembre

– Ore 21:00 Joe Barbieri presso l’Anfiteatro Romano di Avella. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Martedì 15 settembre

– Roberto Vecchioni in concerto a Capua (CE) alle ore 21.00 in piazza Etiopia, con “L’Infinito Tour” .

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al tourvecchionicapua@libero.it dal 10/09/2020 ore 9:00 al 11/09/2020 ore 13:00.