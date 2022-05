Sabato 14 maggio, torna in Italia la Notte Europea dei Musei. L’iniziativa, che si svolge in contemporanea in tutta Europa, prevede l’apertura serale straordinaria e l’ingresso dei principali musei, complessi monumentali, parchi e siti archeologici statali al costo simbolico di un euro.

Per accedere ai luoghi culturali statali non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre l’utilizzo di mascherine chirurgiche è fortemente raccomandato. Il Ministero della Cultura, guidato dal ministro Dario Franceschini, consiglia inoltre di consultare i siti dei musei e dei parchi archeologici prima di programmare la visita.

Gli appuntamenti presenti sono pubblicati in tempo reale a cura degli Istituti Periferici del Ministero. Poiché potrebbero sussistere variazioni dell’ultimo minuto, si consiglia sempre di contattare i recapiti indicati nelle relative schede di dettaglio sul sito del Mibact.

Avellino

Museo Immersivo Archeologico

Avella (AV)

MartES Magia, Arte, Essoterismo

Carcere Borbonico

Avellino (AV)

Caserta

Reggia di Caserta

Anfiteatro Campano e Museo Archeologico dell’Antica Capua

Napoli

Parco archeologico di Ercolano – Teatro romano

Ercolano (NA)

Palazzo Reale di Napoli

Napoli (NA)

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Napoli (NA)

Museo Archeologico Nazionale di Napoli

NOTA BENE: l’elenco è in aggiornamento.