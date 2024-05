Dal 30 maggio al 2 giugno 2024 Napoli ospiterà la prima edizione italiana dello European Design Festival, la rassegna di eventi dedicati al tema del design della comunicazione visiva che popolerà il centro partenopeo con laboratori, spettacoli e tante altre iniziative.

A Napoli il Festival del Design: 4 giorni di festa

Si tratta di un evento curato e organizzato da Aiap, Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva, che porterà Napoli al centro della scena europea, favorendo l’incontro tra designer e creativi provenienti da diverse parti del mondo. Il Festival punta a coinvolgere anche un pubblico più vasto proponendo diverse attrazioni e attività lungo le vie della città.

Si susseguiranno, infatti, workshop, passeggiate cittadine, dibattiti e saranno allestiti veri e propri spazi espositivi in diversi luoghi simbolo della città. Non mancheranno incontri con i più grandi street artist napoletani che accoglieranno cittadini e turisti direttamente nei loro luoghi di lavoro né laboratori di legatoria e calligrafia su porcellana.

“Napoli, tra 11 città italiane, è quella che arrivata prima come candidatura italiana. In fase di valutazione finale c’era ancora un confronto con Losone e Glasgow ma Napoli è stata preferita. E’ una città particolarmente rappresentativa della complessità sociale e anche economica delle micro-imprese, dei principi di inclusione” – ha dichiarato Marco Tortoioli Ricci, presidente dell’Aiap.

L’European Design Festival sarà anche un modo per scoprire punti insoliti da cui guardare la città e immergersi a pieno nell’arte urbana partenopea. Inoltre, sabato primo giugno al teatro Mercadante saranno conferiti i prestigiosi premi annuali Edwords, assegnati a designers che si sono distinti per le migliori realizzazioni nelle diverse categorie.

Intanto la città è pronta a dare il via anche al Napoli Città della Musica ospitando i più grandi big della canzone italiana, da Renato Zero ai Negramaro passando per Ultimo, Gigi D’Alessio e Geolier, offrendo anche ai cittadini la possibilità di partecipare gratuitamente al concerto Radio Italia Live che si terrà in piazza del Plebiscito.