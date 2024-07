Festa dei Limoni: 2 giorni di cibo, passeggiate mozzafiato e spettacoli a ingresso gratis

Dall’11 al 14 luglio 2024 torna Limoni in Festa, la tradizionale sagra dedicata al limone che si terrà nel centro di Massa Lubrense, in provincia di Napoli. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’estate, giunto alla sua 48esima edizione, che sarà celebrato con un programma ricco di percorsi di gusto e spettacoli.

Sagra del Limone a Massa Lubrense: il programma

Cittadini, visitatori e turisti avranno la possibilità di trascorrere ben 4 giorni immersi nei sapori autentici della nostra terra, tra prelibatezze e momenti di intrattenimento. Promossa dalla Pro Loco di Massa Lubrense con il patrocinio e il contributo del Comune, la grande festa si terrà in Largo Vescovado.

Il programma della 48esima edizione della kermesse prevede non solo itinerari di gusto, con le migliori specialità a base di limoni, ma anche passeggiate mozzafiato e spettacoli imperdibili per grandi e piccini. Si parte giovedì 11 luglio dalle 19:00 con letture animate e attività ludiche per bambini e famiglie a cura dei Barattoli Cosmici.

Venerdì 12 luglio spazio alla passeggiata Tra i limoni s/agri, un’affascinante escursione tra le bellezze del luogo organizzata dall’Archeoclub di Massa Lubrense. Sabato 13 e domenica 14 luglio alle ore 18:30 è prevista l’apertura degli stand di artigianato e di prodotti tipici. Seguirà, dalle 19 alle 23, un percorso degustativo dedicato al limone, simbolo della città.

Nel weekend si terranno anche due importanti momenti musicali, entrambi alle 21:00: sabato ci sarà il concerto Il tesoro di San Gennaro mentre domenica si esibiranno i Gemelli di Guidonia con lo show Tre x 2 – Tra radio e TV.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Limoni in Festa, la sagra del limone;

Dove: Largo Vescovado, Massa Lubrense, Napoli;

Quando: dall’11 al 14 luglio 2024.