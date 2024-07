Arriva Pizza Expò, il paradiso del cibo in un parco mozzafiato: 5 giorni di stand e spettacoli

Dal 28 agosto al primo settembre 2024 torna il Caserta Pizza Expò, uno degli eventi dedicati al piatto partenopeo per eccellenza che si terrà nei giardini del Parco Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia, regalando piacevoli serate di gusto e intrattenimento a tutti gli amanti del buon cibo.

Caserta Pizza Expò 2024 al Parco Maria Carolina

Sulla scia del Pizza Village, che anche quest’anno ha animato i padiglioni della Mostra d’Oltremare, prende vita un altra grande kermesse dedicata alla pizza, allietando le calde serate estive tra sapori e divertimento. Stavolta il regno della pizza sarà allestito nella splendida location del Parco Maria Carolina che darà il via ad una grande festa che consentirà a cittadini, visitatori e turisti di assaggiare non solo le migliori pizze ma anche panini, prodotti caseari, piadine, kebab e specialità senza glutine.

Diversi saranno i food truck dove poter degustare prelibatezze e specialità del posto, il tutto in una gioiosa atmosfera, in uno dei luoghi più belli della nostra terra. Al momento non è stato ancora reso noto il programma degli spettacoli che lo scorso anno aveva visto tra gli ospiti speciali artisti come Franco Ricciardi e Biagio Izzo. Saranno, poi, rese note anche le modalità di accesso e formule menù.

“Torna il Pizza Expò a Caserta. Dal 28 agosto all’1 settembre 2024, il Parco Maria Carolina si trasforma nel paradiso della pizza per la nona edizione di Pizza Expò. Non mancheranno spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia. Preparati a vivere 5 giorni di puro gusto e divertimento. Non vediamo l’ora di vederti lì. Continua a seguirci per aggiornamenti, curiosità e molto altro” – si legge nell’annuncio ufficiale degli organizzatori diffuso sui canali social.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Pizza Expò Caserta 2024;

Quando: dal 28 agosto al primo settembre 2024;

Dove: Parco Maria Carolina, Caserta;

Info e aggiornamenti: pagine social Pizza Expò Caserta.