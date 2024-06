Trionfo Pizza Village a Napoli: dieci giorni di spettacoli e cibo battendo ogni record

Ieri sera si è chiusa la dodicesima edizione del Coca-Cola Pizza Village a Napoli. Una dieci giorni di eventi e cibo che ha conquistato napoletani e non. Tra concerti che hanno fatto lievitare e non poco il numero dei paganti (complice anche i tanti cantanti del momento presenti sul palco di RTL 102.5) e la presenza dei migliori pizzaioli sul territorio campano, il divertimento non è mancato. Nonostante gli ultimi tre giorni siano stati divisi a Fuorigrotta con i concerti di Geolier, creando non pochi disagi logistici, il Pizza Village di quest’anno è stato un vero e proprio successo.

Numeri da record e presenze illustri, il Pizza Village sbanca a Napoli

Le prime stime sono eloquenti, il numero di ingressi ha battuto senza storie i dati raccolti negli scorsi anni. Il Pizza Village 2024 mai come quest’anno ha raggiunto tantissime persone, nonostante i vari eventi che hanno paralizzato Napoli nelle ultime settimane. Ad aiutare i numeri ci hanno pensato gli ospiti partendo da quelli musicali, che grazie ad RTL 102.5 (sponsor principale delle dieci serate) sul palco della Mostra D’Oltremare si sono esibiti: “Gigi D’Alessio, LDA, The Kolors, Rocco Hunt, BigMama e CoCo, autori del messaggio canoro campano, ma anche Francesco Gabbani, Noemi, la Rappresentate di Lista, Boomdabash e Clara”. Ricordando che in questa lista era previsto anche Geolier che ha poi saltato l’evento causa un problema personale.

Rimane però la pizza l’attrazione numero uno dell’evento. Quest’anno l’impegno ha portato circa 200 pizzaioli diversi nei vari stand della fiera, con firme illustri del momento, tra Porzio, Capuano su tutti con i loro stand presi d’assalto dai tanti presenti per poter provare le proprie specialità che li hanno resi delle icone anche sui social.