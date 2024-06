Lazza ha fatto pace con i napoletani. Durante la terza data dei concerti tenuti dal rapper Geolier allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, il cantante ha lanciato un messaggio d’amore verso la città partenopeo ed il suo popolo.

VIDEO/ Lazza fa pace con Napoli: “Geolier sarà uno dei primi ad avere mio figlio in braccio”

Ad aprile scorso Lazza era finito al centro di furiose polemiche dopo essere stato immortalato durante un coro contro i napoletani intonato nel corso di Milan-Roma, partita valida per i quarti di finale di UEFA Europa League.

A quel video il cantante aveva risposto con un poco convincente “quelli che hanno pubblicato il video sono ricercatori del male”, che non aveva placato le critiche piovute su di lui.

Queste le parole pronunciate da Lazza dopo la sua esibizione con Geolier, che ha mandato il pubblico letteralmente in visibilio:

“Ragazzi su internet possono scrivere ciò che gli pare, ma non cambierà mai l’amore che ho nei vostri confronti: il pubblico che trovo qua ogni volta, lo trovo solo qua. Quello è un mio amico, Geolier sarà una delle prime persone che avrà mio figlio in braccio! Qui mi sono sempre sentito a casa e questo non cambierà mai”.