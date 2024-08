Meraviglia alla Gaiola: parco in spiaggia, laboratori ed eventi gratis ad agosto

Il Parco Sommerso di Gaiola, l’area marina protetta del Golfo di Napoli, lancia AgoSTIAMO, il programma di eventi gratis pensato per cittadini e turisti che trascorreranno il mese di agosto in città, dando loro la possibilità di trascorrere piacevoli giornate in spiaggia all’insegna del divertimento.

Estate a Napoli, eventi gratis in spiaggia alla Gaiola

Per tutto il mese proseguiranno eventi, iniziative, momenti di divulgazione scientifica e culturale ma anche di sensibilizzazione ambientale che si svolgeranno tra le meraviglie del Parco. Tutti potranno partecipare gratuitamente e liberamente ad una serie di attività finalizzate non solo all’intrattenimento ma anche alla conoscenza del Parco e del suo mare cristallino.

Saranno organizzati giochi in spiaggia, laboratori, visite guidate e tanti altri speciali eventi pensati per adulti e piccini che avranno l’opportunità di trascorrere una estate indimenticabile, immersi nelle meraviglie di uno dei luoghi più belli di Napoli.

Le iniziative si svolgeranno di pomeriggio ma alcune anche di mattina. Di seguito il calendario completo:

14 AGOSTO: laboratorio sul mare (pomeriggio);

17 AGOSTO: parco in spiaggia (pomeriggio);

18 AGOSTO: challenge del vetro (pomeriggio);

20 AGOSTO: laboratorio sul mare (mattina e pomeriggio);

24 AGOSTO: parco in spiaggia (pomeriggio);

25 AGOSTO: contest borracce più belle (pomeriggio);

28 AGOSTO: laboratorio sul mare (mattina e pomeriggio);

31 AGOSTO: parco in spiaggia (pomeriggio);

1 SETTEMBRE: parco in spiaggia (pomeriggio).

In più, anche quest’anno, per tutta l’estate, il Parco Sommerso di Gaiola metterà a disposizione dei bagnanti gli ombrelloni marini, un servizio completamente gratis offerto per migliorare la permanenza in spiaggia di cittadini e turisti.

Saranno disponibili 10 ombrelloni, ognuno riportante una illustrazione diversa. I bagnanti non dovranno fare altro che recarsi sul posto, verificare se ci sono basi libere, dirigersi verso il Centro Visite per richiedere il proprio ombrellone marino che sarà consegnato dopo il rilascio di un documento di riconoscimento. Sarà, poi, possibile posizionare l’ombrellone nella base libera precedentemente individuata e godersi la giornata di mare con i propri cari.