Spettacolo alla Gaiola di Napoli, mare cristallino e ombrelloni marini: sono gratis

Anche quest’anno, durante il periodo estivo, il Parco Sommerso di Gaiola – l’area marina protetta del Golfo di Napoli – metterà a disposizione dei bagnanti gli ombrelloni marini, un servizio completamente gratis offerto per migliorare la permanenza in spiaggia di cittadini e turisti.

Ombrelloni gratis sulla spiaggia della Gaiola a Napoli

“Da venerdì 19 luglio, tornano a grande richiesta gli speciali ombrelloni sociali del Parco Sommerso di Gaiola. Un servizio gratuito, a disposizione dei fruitori del Parco, con priorità per persone anziane e famiglie con bambini. Non semplici ombrelloni ma speciali ombrelloni marini: ogni ombrellone, infatti, riporta il disegno di un organismo marino del Parco e all’interno una piccola scheda descrittiva di quella specie” – si legge nella nota diffusa dal CSI Gaiola Onlus.

Ogni raffigurazione è una piccola opera d’arte disegnata a mano dall’artista Serena Strino, figlia del noto pittore napoletano Giovanni. Il progetto ha un carattere sociale: è stato finanziato con i fondi delle sanzioni amministrative applicate ai pirati del mare che violano le norme di tutela e sicurezza del Parco.

Come per l’anno scorso, saranno disponibili 10 ombrelloni, ognuno riportante una illustrazione diversa. I bagnanti non dovranno fare altro che recarsi sul posto, verificare se ci sono basi libere, dirigersi verso il Centro Visite per richiedere il proprio ombrellone marino che sarà consegnato dopo il rilascio di un documento di riconoscimento.

Sarà, poi, possibile posizionare l’ombrellone nella base libera precedentemente individuata e godersi la giornata di mare con i propri cari. Al termine della permanenza, prima di andare via, bisognerà nuovamente salire al Centro Visite per consegnare l’ombrellone e ritirare il proprio documento. Nella distribuzione sarà data priorità ai soggetti che hanno più bisogno di ripararsi dal sole estivo, in primis anziani e famiglie con bambini. Il servizio è attivo dal martedì alla domenica a partire dalle ore 10:00.