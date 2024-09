Bufala Fest, a Napoli apre il Villaggio del Gusto: ingresso gratis, menù completo a 18 euro

Da mercoledì 4 a domenica 8 settembre torna a Napoli, in piazza Municipio, il Bufala Fest – Non solo mozzarella, il festival dedicato alla mozzarella e alle specialità della filiera bufalina, nonché uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza, che ospiterà le più rinomate realtà culinarie, proponendo menù specifici per adulti e bambini. L’ingresso è libero e gratuito.

Bufala Fest 2024 a Napoli: menù e prezzi

La celebre piazza partenopea, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città, si trasformerà in un vero e proprio regno del gusto, invaso dalle eccellenze della filiera bufalina e non solo. Protagonisti dell’evento la mozzarella Dop del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufalo, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con il latte di bufala e tante altre prelibatezze.

Il Villaggio del Gusto ospiterà ristoranti, pub, bracerie, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e bar, ognuno con una propria specialità. Queste le pizzerie presenti: Fratelli La Bufala, Benvenuti al Sud, Artebianca, Starita, Donna Rosaria, Infermento, Lombardi Pizza, Paposcia Re, Vittorio Barra Boulangerie.

Tra i ristoranti La Molisana con gli spaghettoni allardiati, Rinomato con il fusillone alla stracciata di bufala, Da Nennella con la pasta patate e bufala, Chi c’è c’è con mozzarella e gnocchi anche senza glutine, Armonì Trattoria Gourmet con il cubotto di bufala, Casa Toja con la genovese di bufala.

A completare l’offerta gli sfizi di Casatié (con il casatiello di bufala campana Dop) e Re Pazzo Pizza & Sfizi. Per concludere in bellezza le proposte dolci di Cecere Visionary Dessert con i profiterole ripieni di mousse alla bufala oppure i gelati di Del Gallo e Mennella.

Bufala Fest prevede tre formule menù acquistabili direttamente online, sul sito ufficiale dell’evento, che consentono di accedere al villaggio saltando la fila. Il ticket adulto, del costo di 18 euro, comprende: un pasto a scelta tra primo/pizza/panino/500 gr. di mozzarella di bufala; uno sfizio a scelta tra dolce/gelato/frittura/porzione casatiello/250 gr. di mozzarella; una bevanda a scelta tra Pepsi, birra Leffe, acqua Dolomia; un liquore Guappa e un caffé Borbone.

Il ticket bambino costa 15 euro e comprende: un pasto a scelta tra panino/pizza/buffy burger; uno sfizio a scelta tra gelato e graffa; una bevanda a scelta tra acqua e Pepsi. Infine, la formula gluten free, al costo di 16 euro, comprende: un pasto a scelta tra primo o pizza; uno sfizio a scelta tra dolce o gelato; una bevanda a scelta tra acqua, birra o Pepsi cola.