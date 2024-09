Gigi Finizio in concerto sul lungomare di Torre Annunziata: l’ingresso è gratis per tutti

Dopo il successo della Notte Bianca di Oplonti proseguono gli eventi di settembre a Torre Annunziata con l’attesissimo concerto dell’artista Gigi Finizio che si terrà sul lungomare Marconi venerdì 20 settembre 2024 alle ore 21:00. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

L’evento fa parte della rassegna Scorci e sogni di fine estate, la città che promuove la cultura, la musica, il commercio, lo sport e il divertimento. Diversi gli appuntamenti che hanno animato la cittadina torrese tra Notte Bianca, incontri di sport e musica.

Tra le iniziative in programma nei prossimi giorni il Festival di Musica Etnica che il 18 settembre, alle ore 21:00 in Villa Parnaso, andrà in scena con Persephone e la partecipazione di Luigi Cinque, Stefano Saletti e Uma Chahar Tugchi.

Il 20 settembre spazio al grande show di Gigi Finizio, uno dei cantanti più amati del panorama musicale partenopeo che proprio pochi giorni fa si è esibito in Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano, regalando uno spettacolo gratuito alla cittadinanza.. Il concerto The End of Summer: Gigi Finizio farà emozionare e scatenare la platea a partire dalle ore 21:00 sul Lungomare Marconi.

Ulteriori incontri si susseguiranno il 21 settembre e il 26 settembre: il primo nella Chiesa della SS. Trinità in via Gino Alfani con Madame Butterfly, selezioni di pagine scelte dall’opera lirica di Giacomo Puccini; il secondo alla Chiesa San Michele Arcangelo Rovigliano con Omaggio a Caruso, uno scugnizzo che conquistò il mondo.

RIEPILOGO INFO

Cosa: The End of Summer: Gigi Finizio, il concerto;

Quando: venerdì 20 settembre 2024 alle ore 21:00;

Dove: lungomare Marconi, Torre Annunziata.

Ingresso libero e gratuito.