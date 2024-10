A Napoli un concerto per Frank Carpentieri: tanti artisti sul palco per il dj morto a 47 anni

Si terrà il 15 ottobre 2024, alle ore 20:30 al Teatro Cilea di Napoli, il grande concerto Together Forever Solidarity Event dedicato a Frank Carpentieri, il dj napoletano morto nel settembre del 2023 all’età di 47 anni a causa di un tumore. Il ricavato dell’evento sarà destinato alla Fondazione Santobono Pausilipon.

A Napoli un concerto per Frank Carpentieri, il dj morto

Una serata dedicata alla musica, alla beneficenza e alla ricerca oncologica che andrà in scena al Teatro Cilea. Tanti gli ospiti che saliranno sul palco per allietare la platea con le proprie esibizioni, mantenendo vivo il ricordo dell’artista scomparso prematuramente.

Il celebre dj del programma Made in Sud sarà omaggiato da tanti artisti e colleghi che si contenderanno la scena. Tra questi: Alessandro Bolide, Antonio De Carmine, gli Arteteca, Ciccio Merolla, Ciro Esposito, Ciro Giustiniani, Emiliana Cantone, Ernesto Dolvi, Gianni Marino, Giovanni Galletta, JC, Ida Rendano, Ivan Granatino, Luca Sepe, Luisa e Floriana, Mariano Bruno, Maria Bolignano, Mario Andrisani, Mavi, Mino Abbacuccio, Mr. Hyde, Natale Galletta, Pasquale Palma, Peppe Laurato, Salvatore Turco, Raiz, Tony D’Ursi, Vincenzo De Lucia.

Presenteranno la serata Magda Mancuso e Dino Piacenti. L’evento sarà ripreso dalle telecamere di We Can Dance. I biglietti sono acquistabili online, sulla piattaforma Etes, oppure direttamente al botteghino del teatro. I prezzi partono dai 15 e i 20 euro in base al posto scelto (galleria o platea).

“Questa serata-evento è stata tanto desiderata non solo da me e dai nostri figli ma anche da due amici: Magda Mancuso e Diego Paura che subito mi hanno appoggiata in questa iniziativa. E poi anche dai suoi colleghi che ricordano quotidianamente Frank e che vogliono onorarlo prendendone parte” – ha commentato Romina Ranieri, moglie di Frank Carpentieri e presidente dell’associazione FrankCarpentieri7evenonlus.