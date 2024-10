Festa del Torrone e del Croccantino: 5 giorni di stand e specialità a ingresso gratis per tutti

Torna la Festa del Torrone e del Croccantino a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, che si svolgerà per ben due weekend consecutivi: dal 6 all’8, 14 e 15 dicembre 2024. Si tratta di uno degli eventi gastronomici più importanti del Sannio, tra le più affermate vetrine dell’intera Campania per la promozione del territorio.

Festa del Torrone e del Croccantino a Benevento

La grande festa, giunta alla sua XXII edizione, celebra il torrone e il tipico dolce locale di San Marco dei Cavoti, il cosiddetto torroncino realizzato con mandorle, nocciole e zucchero, avvolti in un finissimo involucro di cioccolato fondente.

La “cotta”, ovvero l’impasto originario ancora non ricoperto di cioccolato, viene ancora steso a matterello dai maestri pasticcieri delle aziende produttrici. Nel corso dell’evento la ricetta tradizionale, ancora una volta, si mescolerà a nuove e gustosissime varianti sperimentate dai produttori del posto.

Per ben 5 giorni sarà possibile immergersi a pieno nelle tradizioni e nei sapori inconfondibili della nostra terra, facendo visita ad uno dei borghi più belli e suggestivi del beneventano, regalandosi, allo stesso tempo, momenti di puro divertimento.

Sarà possibile gustare non solo il classico croccantino ma anche le versioni più innovative del prelibato dolce: al limone, all’arancia, cocco, menta, caffè, pistacchio e così via. Non mancherà il torroncino morbido, particolarmente amato al gusto gianduia e tante altre specialità golose. Una vetrina dolciaria d’eccezione che comprende anche altre prelibatezze golose dalla pasticceria fresca a quella secca passando per la cioccolateria. Non mancheranno esibizioni e spettacoli live. Il programma completo sarà reso noto a breve.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festa del Torrone e del Croccantino;

Quando: dal 6 all’8 dicembre, 14 e 15 dicembre 2024;

Dove: San Marco dei Cavoti, provincia di Benevento, Campania.