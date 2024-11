Spettacolo a Salerno, inizia la magia del Natale con le Luci d’Artista: quando saranno accese

La magia del Natale invade Salerno con l’accensione delle tradizionali Luci d’Artista pronte ad attrarre migliaia di visitatori e turisti anche per l’edizione 2024/2025: la cerimonia inaugurale del magnifico spettacolo di luci è prevista per la serata di venerdì 29 novembre mentre le luminarie di Piazza Flavio Gioia e l’albero in piazza Portanova saranno illuminati il 6 dicembre.

Luci d’Artista 2024 a Salerno: l’accensione delle luminarie

Le luminarie di Salerno rappresentano uno degli appuntamenti imperdibili delle festività in Campania. Si tratta, infatti, di uno degli eventi natalizi che continua ad attirare sul nostro territorio fiumi di visitatori e turisti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo.

Un vero e proprio spettacolo per gli occhi che sarà presentato venerdì 29 novembre con la cerimonia inaugurale – organizzata dal Comune di Salerno con il contributo della Regione Campania – che avrà inizio alle ore 17:00 presso la Villa Comunale. Alle 18:30, invece, l’appuntamento sarà in piazza Caduti Civili di Brescia, nella zona orientale della città.

L’accensione delle opere luminose in Piazza Flavio Gioia e del grande albero di Natale in Piazza Portanova è in programma venerdì 6 dicembre. Le Luci d’Artista potranno poi essere ammirate tutti i giorni fino a domenica 2 febbraio 2024. Ad ufficializzare le date è stata l’amministrazione comunale con un’apposita nota pubblicata sul sito ufficiale.

Intanto, nel Napoletano, hanno già riscosso notevole successo le Luci d’Artista installate al Parco borbonico del Fusaro, a Bacoli, tra il lago e la maestosa Casina Vanvitelliana. L’intera area è stata letteralmente trasformata in un acquario a cielo aperto, costellato di installazioni raffiguranti creature marine, pesci, onde e soggetti acquatici. Un vero e proprio “mare di luci” che nel primo weekend di accensione ha già registrato oltre 10 mila visitatori.