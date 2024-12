Torna la Fiera della Befana a Napoli: 3 giorni di festa tra calze, dolciumi e giocattoli

Befana 2025 in piazza Mercato a Napoli – Foto: Francesco Pipitone

Subito dopo le festività natalizie e i festeggiamenti di Capodanno, a Napoli, anche quest’anno, prenderà il via una delle tradizioni storiche di inizio anno: dal 3 al 5 gennaio 2025 piazza Mercato si trasformerà in un vero e proprio villaggio della Befana con il ritorno della celebre Fiera della Calza e del Giocattolo.

Befana 2025 a Napoli: torna la fiera della Calza a piazza Mercato

Si tratta di uno degli eventi più atteso dell’anno in tutta la Campania, organizzato dalla Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, d’intesa con Associazione Gioventù Cattolica – Odv, Antiche Botteghe Mercato Consorzio Antico Borgo Orefici, Associazione Musicant, l’amministrazione comunale e la II Municipalità di Napoli.

La “Befana a Piazza Mercato, fiera della calza e del giocattolo” trasformerà la celebre piazza partenopea in un vero e proprio villaggio dell’Epifania, tra dolciumi, calze da riempire e tanti giocattoli da poter acquistare per regalare ai bambini.

Il tutto in un’atmosfera magica che accompagnerà i visitatori per tutta la notte che precederà l’arrivo della Befana. Al momento non è stato ancora svelato il programma ufficiale ma è probabile che, sulla scia delle edizioni passate, potrebbero esserci anche diversi momenti musicali e d’intrattenimento.

Un appuntamento che rinnova la tradizione partenopea incoronando ancora una volta l’ampio spazio dominato dalla Basilica del Carmine come location d’eccezione per la festività dell’Epifania. Anche quest’anno si prevede l’enorme affluenza di cittadini, visitatori e turisti che in queste settimane di festa stanno affollando le vie della città.

La tradizione dell’Epifania in piazza Mercato a Napoli

Ogni anno, piazza Mercato, uno dei luoghi più belli e antichi di Napoli, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio si riempie di bancarelle di dolciumi, giocattoli e tanto altro. Dal tramonto e fino all’alba del giorno dell’Epifania, “fare la calza” o passeggiare semplicemente nello spazio antistante la Basilica del Carmine, è ancora oggi una delle tradizioni più radicate dei cittadini napoletani e non solo.