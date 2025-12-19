A Torre del Greco si balla a ritmo degli anni ’90: l’evento di Natale in piazza Santa Croce

Si chiama “Nostalgia ’90” uno dei format di piazza di maggiore successo degli ultimi anni: serate scatenate sull’onda di un decennio d’oro per la musica che riempiono le città e saranno a Torre del Greco il 30 dicembre.

Nostalgia ’90, a Torre del Greco lo spettacolo che riempie le piazze d’Italia

La grande musica delle feste natalizie a Torre del Greco trova il suo momento più esplosivo e trasversale martedì 30 dicembre alle ore 20, quando piazza Santa Croce si trasformerà in una vera e propria macchina del tempo con “Nostalgia ’90”, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito della kermesse natalizia cittadina.

Un evento gratuito e aperto a tutti, capace di parlare a più generazioni, che arriva a chiudere il trittico di grandi concerti in piazza dopo le esibizioni di That’s Napoli e Serena Autieri. Questa volta, però, il protagonista assoluto sarà il decennio che ha segnato musica, costume e immaginario collettivo: gli anni Novanta.

Tutta la musica di un decennio d’oro

“Nostalgia ’90” non è un semplice concerto, ma uno show travolgente, un format che negli ultimi anni ha riempito piazze, arene e club in tutta Italia, riportando sul palco le hit che hanno fatto ballare un’intera generazione.

Da Corona a Gigi D’Agostino, da Eiffel 65 a 883, passando per dance, pop, eurodance e tormentoni che ancora oggi resistono al tempo, la serata promette due ore di energia pura, cori spontanei e ricordi condivisi.

Il palco di piazza Santa Croce diventerà così uno spazio di festa collettiva, dove la musica non è solo intrattenimento ma memoria emotiva, capace di unire chi quegli anni li ha vissuti in pieno e chi li ha conosciuti attraverso racconti, playlist e revival. Un linguaggio universale fatto di ritmi incalzanti, luci, animazione e coinvolgimento continuo del pubblico.

Natale a Torre del Greco, due settimane di eventi al top

L’evento si inserisce nel programma “Natale in piazza”, curato dall’Ufficio Cultura del Comune di Torre del Greco, che in queste festività ha scelto di portare la festa tra le strade e le ville della città, rendendo le piazze luoghi di incontro, socialità e partecipazione. Un segnale chiaro di come la cultura possa essere accessibile, popolare e allo stesso tempo di qualità.

Il 30 dicembre sarà quindi molto più di una serata musicale: sarà un rito collettivo, un modo per salutare l’anno che volge al termine con leggerezza, sorrisi e tanta voglia di ballare. Torre del Greco si prepara a cantare, saltare e lasciarsi andare unendo tutte le generazioni, perché – almeno per una notte – gli anni ’90 non sono mai finiti.

