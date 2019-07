Si sono concluse ieri 14 luglio 2019, le Universiadi, con una spettacolare cerimonia di chiusura con tanta musica e fuochi d’artificio. Un palcoscenico importante per Napoli, la Campania e l’Italia, non solo dal punto di vista dell’organizzazione dell’evento ma anche sportivo. Il medagliere italiano è infatti da record, contando ben 44 medaglie: non era mai successo prima.

In particolare per l’Italia si è chiusa in bellezza la 30esima edizione delle Universiadi. Infatti proprio l’ultima delle 220 medaglie d’oro assegnate ai Giochi di Napoli la conquistano con merito gli azzurri della pallanuoto maschile che hanno battuto nella piscina Scandone di Napoli gli Stati Uniti.

Il Settebello azzurro guidato da Alberto Angelini ha battuto con un punteggio di 18-7 gli Stati Uniti.

L’Italia si aggiudica dunque il sesto posto nel medagliere finale con 15 medaglie d’oro, 13 argento e 16 bronzo, per un totale di 44 medaglie vinte, un record.

Al primo posto vi è il Giappone che ha conquistato ben 82 medaglie di cui 33 oro, 21 argento e 28 bronzo. A pari merito la Russia, che ha ottenuto 22 oro, 24 argento e 36 bronzo. Il terzo posto invece se lo aggiudica la Cina con 43 medaglie vinte di cui 22 oro, 13 argento e 8 bronzo.

Per scoprire il medagliere completo dell’Italia e degli altri Paesi vi basterà cliccare qui.