Tegola Napoli! Altro infortunio per Conte: Lobotka salta la Juve

Continua la stagione stregata per il Napoli in chiave infortuni, infatti l’infermeria azzurra in questo autunno ha avuto e continua ad avere una grande affluenza, in questo caso Conte perde una pedina chiave del centrocampo.

Il Napoli quest’anno ha dovuto far fronte a molti più infortuni rispetto allo scorso anno, probabilmente in buona parte dovuti all’impegno infrasettimanale che praticamente impegna gli azzurri ogni settimana.

Napoli, ancora infortuni: salta la Juve

Stiamo parlando di Stanislav Lobotka che ieri durante il riscaldamento pre Napoli-Cagliari ha avvertito un fastidio che non gli ha permesso di scendere in campo; nella giornata di oggi gli esami hanno dato quest’esito: risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra.

Ciò comporta che con ogni probabilità Lobotka salterà la sfida con la Juve, quella col Benfica in Champions e poi cercherà di tornare per la sfida con l’Udinese in campionato o al massimo per la Supercoppa in programma pochi giorni dopo contro il Milan.

Si tratta di una perdita pesante per Conte che nel suo centrocampo ha già dovuto fare a meno di De Bruyne, Gilmour, Anguissa e ora a questa lista aggiunge anche Lobotka proprio in un momento clou della stagione in 3 competizioni( Campionato, Champions e Supercoppa).

Infatti, il mese di Dicembre sarà per il Napoli un mese decisivo per dimostrare se quanto visto finora possa continuare e se così fosse, il Napoli sarebbe lanciato in ben 4 competizioni anche se non sarà affatto semplice.

Infatti il calendario degli azzurri prevede sfide toste che in alcuni casi richiedono assolutamente la vittoria come nel caso del match col Benfica per non perdere il treno qualificazione; detto ciò vediamo le possibili soluzioni per Conte.

Le possibili soluzioni per Conte

Sulla carta, Conte non ha scelta: i tre centrocampisti che gli rimangono sono Elmas, McTominay ed Antonio Vergara. A meno di sorprese e sconvolgimenti di modulo che al momento sembrano improbabili la scelta a centrocampo sembra obbligata.

McTominay ed Elmas dal primo minuto ed eventualmente Vergara a partita in corso nel 3-4-2-1 che tanto ha dato al Napoli di Conte proprio dopo la sosta e la cui adozione ha coinciso con il ritorno a regime degli azzurri.